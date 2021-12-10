寵物善終｜貓狗離世後如何告別　寵物殯葬師見證4個火化前的故事

死亡，是每位養寵人，永遠繞不開的命題。比起初見時的悸動，離別帶來的悲痛，更加刻骨銘心。如果你的貓去世了，你會選擇把牠火化嗎？



「寵物殯葬師職業體驗——曹導」

每次離別，都需要一場儀式。寵物殯葬師，便是這場「儀式」的見證人和參與者。和人類似，寵物的殯葬也要經歷整理儀容→告別室→火化的過程。這些流程並不複雜，複雜的，是人在面對死亡時的那份脆弱的情感。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾體驗成為寵物殯葬師，讓微博博主曹導有不一樣的體驗，看她在寵物殯葬館遇到的故事（點撃圖片放大看）▾▾▾

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微博博主@曹導，用自己的鏡頭，記錄下了她在寵物殯葬館，聽到的、見到的故事。如果不是她的記錄，你絕不會相信，在殯儀館哭的最痛最悲傷的人，是為了一隻小烏龜。

也許在很多人的認知中，烏龜和人很難產生情感的共鳴，更別說在牠死後，為牠進行火化處理，痛哭一場。

這位特別的主人，是一個小夥子。烏龜，是他在剛剛步入社會時就養著的。牠陪著小夥子在深圳、北京、上海幾座城市輾轉，陪著他從一無所有，到成家立業，結婚生子。這隻烏龜一直在房間的角落裏，默默地呆著，見證著他這些年的每一個重要時刻。很多時候，寵物的離開，帶走的不僅僅是一條生命，還是那一段相互依靠的人生。

另一位阿姨，她養了19年的哥基犬「咪妮」走了。

當她的老夥計躺在告別室內的時候，阿姨輕輕柔柔地撫摸著咪妮的頭，在牠的耳邊低語。「心裏好難受啊，家也不敢回。你走了，屋子裏冷冷清清的就只剩我自己了。你不陪我了。捨不得你呢……」

你受罪我都不知道啊，給你買的好吃的還沒吃完呢。你就走了……給你買的罐頭一口都沒有吃。一口沒吃就走了……

阿姨一直一直說著，好像是想把那些話，在最後一次見面的時候，全部說給咪妮聽。但19年的陪伴，哪裏只有這幾句話？以後的日子，阿姨遇到新鮮事的時候，也再也沒有咪妮陪在身邊，去傾聽阿姨的喜怒哀樂了。

死亡，是每個人的必修課，但並不是每個人，都能趕上這堂課。

一位小姐姐的狗狗，在她不知道的時候，悄悄地離開了。「我其實想說的是，牠走的時候，我都沒陪在牠身邊，自己走的多孤單啊…… 」狗狗走後，這位小姐姐一直處於一種悲傷到極致，甚至無法站直的一個狀態。

聽到她的故事，我摸了摸自己身邊的主子，我很難想像，如果有一天，牠在我的睡夢中靜靜地離去，我會變成什麼樣子。死亡最殘忍的地方，是帶給了你已知的恐懼，卻絕不給你逃離的餘地。當它追趕上我們的時候，我們，會怎麼辦呢？

「我是寵物殯葬師，我學不會如何面對死亡。」

並不是每個人，生來就會面對死亡。寵物殯葬師也是一樣的，看起來見慣死亡的他們，其實背後也有著自己的故事。莫莫和林林已經從事寵物殯葬行業很多年了，她們每天都要送走很多的小生命，給家屬帶去撫慰。

但救人者，無法自救。莫莫的愛犬土豆，已經離世了好幾個月，一直在殯儀館的冷存室裏沉睡著，久久沒有火化。

▾▾▾寵物殯葬師莫莫見證無數生離死別，卻無法接受愛犬土豆離開，用這種方式懷念牠（點撃圖片放大看）▾▾▾

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土豆是患有惡性腫瘤，突然離世的。雖然已經送走了很多個小生命，但是當死亡降臨到土豆頭上的時候，莫莫卻像一個孩子一樣，十分無助。莫莫保留了土豆的照片、爪印等等物件，甚至是梳毛梳上面的一些浮毛，都珍惜的存放著。

她對土豆，有著很深刻的情感。莫莫在小的時候曾經遭受過一些校園暴力，導致她特別抵觸和人去打交道。而土豆的出現，照亮了莫莫的世界。莫莫把土豆當成了自己的家，只要有牠在，無論在哪個地方，那裏都可以是莫莫的家。

為了留住土豆原本的樣子，莫莫將土豆放置在殯儀館的冷存室內，不願去面對土豆離世的現實。對於莫莫的選擇，林林只是說了一句話。「她既然還沒有準備好的話，那就讓她多做一些準備吧。」拖著受傷的一顆心，莫莫更努力地去撫慰失寵的人們。

也許是有了相同的經歷，莫莫對於寵物殯葬師的工作，有了更多的解讀。「我覺得給小動物送走的這一件事情，不僅僅是送走這麼簡單。它還有更多的情感在裏面，更多的是需要去安撫那顆已經受傷的心靈。能去幫助更多的人化解掉一份悲傷，也是一件很幸福的事情。」

在每年春天，冰雪消融的時候，莫莫和林林還會無償火化一些意外死亡的流浪動物們，將牠們帶到山間去掩埋。當掩埋快要完成的時候，她們還會在土地裏栽種一棵小樹苗，希望嶄新的生命可以消磨這一分流浪的痛苦，以另一種方式，活在這個世上。

截至莫莫和林林於愛奇藝的紀錄片發布，莫莫已將愛犬土豆火化。也許對莫莫而言，火化土豆是對過去生活的告別。如何面對死亡，是我們每個人都要面臨的難題。

「拼盡全力，用力去愛吧。」

當死亡來到我們身邊的時候，你會怎麼做？是選擇逃避，欺騙自己；是選擇哭泣，麻痹自己。還是選擇直面死亡，和牠認真告別。其實都可以，但是唯一不要有的，就是遺憾。

王家衛的電影中有過這麼一句台詞：「人生若是無悔，那該多無趣啊。」我並不同意這句話。人生若是無悔，我便可以在離開這個世界時大喊一句：「老子這輩子，值了！」因此，在離別時，一定要記得好好和牠說再見。在牠們還活著的時候，珍惜和牠們在一起度過的每一天。

曹導在她的視頻中講：「用力去愛吧，在每一天每一時每一分每一秒。」既然我們無法改變死亡這一既定現實，那就趁著牠們還在，用力去愛。

讀完這篇文章，希望大家在面對死亡的時候，可以從容一些。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】