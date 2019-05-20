寵物善終公司犯一個離譜錯誤　人寵緣慳一面成終身遺憾

愛寵離世，已令人十分難過，怎料寵物善終公司竟然出錯，結果人寵沒法見最後一面，狗主大為氣結，但知道生氣也沒法挽回，只得在網上發洩不忿，更呼籲各寵物主人在處理這類事時，要多加留意提醒，以免誤解出錯。

這宗令人不快的事件，發生在台灣。有狗主的愛犬剛（5月17日星期五）離世，於是聯絡了當地的寵物善終公司。由於狗主不在家，而家中孩子也趕著上學，於是要求善終公司接走狗狗並先冰存處理起來。狗主希望讓孩子再看狗狗最後一面，於是要求善終公司安排星期六早上才火化，並已說明會帶孩子在明早9時過去。

～點擊圖片細看狗狗丹尼爾的快樂笑容～

狗狗丹尼爾與家中兒子感情要好，但牠突然消失了，實在不知如何解釋。（facebook）

怎料星期六一早，正當要出門時，善終公司竟有人致電，指「昨天晚上等不到你們又下大雨我們已經幫狗狗火化完成了」。當聽到這話時，狗主即場氣結，從來沒有人說要昨晚過去，更難理解的是為何沒按要求今早才火化。

氣到腦筋打死結

我們家的毛小孩在禮拜五早上一點多過世，當下立刻聯繫寵物殯葬來幫我們處理。早上九點多業者到府要接丹尼爾時，來了一台轎車，就像送貨一樣把狗放進後車廂蓋上就離開。

因為我人在外地，當下就聯絡業者請他們先冰存，家裡面的小朋友去上課，等明天一早再帶小朋友過去看狗狗的最後一面。

今天一早七點半，小孩起床吵著要去看狗狗，準備好要出發時打給業者，卻得到一句昨天晚上等不到你們又下大雨我們已經幫狗狗火化完成了。

他媽的聽到這句我整個爆炸，是誰跟你說晚上八點要過去？我是跟你說早上九點要帶小孩過去看。

我告訴他 我現在就要過去你們那邊，他只回我 可是我們今天沒人上班。

拎娘勒！你們出那麼大的包好意思跟我說你們放假！你是員工你不用來，你叫你們可以負責任的來講就好。

不久後主管來電，除了抱歉還是抱歉，告訴我他也不知道為什麼員工會出那麼大的包。

先再說什麼也挽回不了，不然要賠錢給我們。

我告訴他：今天你就算給我再多的錢，小孩也永遠看不到他們的玩伴。我要的只是一個交代，我現在去你們的辦公室等，我不會對辦公室的任何人發脾氣，但至少做錯的人要出面給個道歉。

到對方公司後等了一個半鐘頭，出錯的人終於來了。當他把狗狗的骨灰拿出來，小孩一臉茫然 這不是他熟悉的狗狗。

解釋給孩子聽完之後，就這樣從彰化一路哭回台中。

#狗是108/05/17往生，連日期也寫錯！

#後續業者有主動提供火化前置作業以及當時的錄影給我們確認

丹尼爾主人