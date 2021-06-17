撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-17 14:19

愛寵病危，主人最希望的是可以陪伴牠們離開。 「我很害怕趕不上最後一面，也很擔心牠等不到媽媽，會很遺憾。」台灣有狗主在社交平台痛心表示，家中16歲魔天使「小可」器官衰竭，早前牠病情惡化，但媽媽有急事要回公司，叮囑小可要等她回來。同時她亦聯絡了傳心師，想跟愛犬好好道別。誰知小可竟然透過傳心師轉述遺言，媽媽聽到後，飛奔回家……

16歲的小可，樣子仍然可愛。（受訪者提供）

狗主Evon Tsai接受《香港01》訪問時表示，小可是個心思細膩的孩子，牠很愛吃醋，佔有慾超強，一直視媽媽為牠的最愛，「牠陪我走過人生最低潮的日子，從家人過世到我拍婚紗照、被背叛離婚，小可都靜靜的在我身邊，每次對上眼時，都能夠感受到小可對媽媽的深深愛意。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年紀老邁的小可近兩年器官一直衰退，去年年底時，獸醫突然語重心長地提醒主人，不要再忙於工作，要花多些時間帶小可出去走走，媽媽深明一切。兩個月前某一日，Evon有強烈感覺當日小可或會離開，惟她有急事，必須回公司處理。

「出門的時候我跟小可說如果是今天，你真的要走，一定要等到媽媽回來，媽媽拜託你求求你，我的朋友也在家幫我陪著小可。」Evon亦聯絡了傳心師，想跟愛犬道別，誰料小可居然托傳心師為牠傳達一句話給媽媽，令她秒速淚崩，並飛奔回家。

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小可的離開令媽媽傷心欲絕，她將小可的樣子紋在身上，「我只要想牠隨時都看得到，而且是互相對望著，我一樣可以帶著小可到處去，希望小可待在菩薩身邊好好的修行，待緣份到了就去投胎轉世當人。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有貓主表示，早前收養了一隻唐貓「發財」，牠患有貓愛滋及末期腎衰竭，主人打算接牠回家作安寧治療。但最近她生活出現變動，發財開始食慾不振，不停嘔吐，令主人萌生為發財安樂死的念頭，誰料傳心師說出發財最動人情話，扭轉貓貓命運。▼▼

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▼▼同場加映：台灣貓主表示，家中愛貓上星期因大腸癌離世。她指貓咪一向健康，惟免疫力較差，換季時容易出毛病，主人亦有定時帶牠做身體檢查。誰知幾個月前愛貓開始食慾減退，經檢查後確診大腸癌末期，壽命不到一個月，令她悲慟不已。貓咪情況惡化得很快，彌留前更向傳心師說出牠最痛心的遺願……▼▼

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