聖誕毛孩好去處｜銅鑼灣利園有周末市集、寵物友善攝影及互動體驗

聖誕寵物毛孩好去處｜希慎興業旗下的利園與領賢慈善基金（FIF）舉辦「FURRYTALES」活動，由即日起至2022年1月9日期間，於利園一期及二期舉行。兩個主辧單位希望能夠提供是次精彩互動體驗， 拉近香港市民與藝術的距離，並提供一個宣傳平台，提升大眾對寵物權益的意識。



（利園facebook圖片）

領賢慈善基金與野孩子創意工作坊（ WCC ）協作，並獲得當代唐人藝術中心的全力支持下，於FURRYTALES 創造與眾不同並對寵物友善的藝術體驗。FURRYTALES 會展出特定場 區的裝置藝術，主要概念源自兩位由當代唐人藝術中心代表的國際藝術家，來自北京的國際知名藝術家朱金石，將與別不 同的聖誕樹帶到銅鑼灣的心臟地帶，以及來自泰國的新 進藝術家Kitti Narod，在展區中透過其當代藝術作品，描繪人與人之間的關係和社區面貌 。此外，本地女藝術家吳佳儒以其美學與藝術元素，注入到市集攤檔的設計當中。

是次活動主要於三個場區舉辦，包括設於利園一期地面的 Magical Garden 、 設於利園一期地庫層的Cosy Christmas，以及設於利園二期 3 樓的 Rooftop Spa 。

【1】MagicalGarden 裝置藝術、寵物友善互動空間及週末慈善市集

地點：希慎道利園一期地面

• 裝置藝術：上午10時至晚上10時（星期一至日）

• 寵物友善互動空間：中午12時至晚上7時（星期一至日）

• 慈善週末市集：上午11時至晚上8時／上午11時至晚上9時（指定星期六、日及公眾假期）

【2】Cosy Christmas 首個寵物友善慈善攝影空間

地點：利園一期地庫層

• 寵物友善慈善攝影空間：下午3時至晚上7時（星期一至四，星期三休息）；中午12時至下午7時（星期五至日）

(名額有限，預約請前往 https://www.fif.org.hk/cosy-christmas )

【3】Rooftop Spa 戶外多元互動空間及體驗

地點：利園二期3樓活動空間

• 工作坊及寵物友善活動：下午2時至晚上7時（星期六及日）

• Sunset Cinema：晚上7時30分至晚上9時30分（星期一至五）

• 週末寵物領養空間：下午3時30分至下午5時30分（逢星期日）

(電影之夜及工作坊名額有限，預約請前往 https://www.fif.org.hk/rooftop-spa 有關參與週末寵物領養空間，請先於接待處登記 )