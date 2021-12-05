大丹犬超速成長變巨獸　養七個月長高近163CM　站起差點壓垮狗主

狗狗因為品種的不同，成長速度和體型也經常大不相同，甚至有的狗狗才過了短短幾個月，可能出現非常明顯的變化。最近一位日本網友，就碰上自家的寵物狗狗，短時間內竟出現驚人的成長。



根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「mimioden」最近分享照片，表示他日前飼養了一隻「大丹犬」，剛養時狗狗的身形還相當嬌小，看起來似乎只和人類手臂差不多。沒想到在七個月後，這隻大丹犬居然變得超大隻，站起來甚至還比飼主更高了一些。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾大丹犬暴風式成長，七個月長成狗界巨人！點撃圖片放大看！▾▾▾

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Mimioden表示，他自己的身高不高，只有163厘米，因此雖然大丹犬是自己的寵物，但站在一起時，卻感覺自己好像會被壓垮一樣。而他因為喜歡動物的關係，家中另外還有飼養西伯利亞犬、短毛貓、陸龜和犰狳等多種生物，家裡頭十分熱鬧。

網友們見照也紛紛表示「有夠大隻」、「感覺被治癒了」、「這壓迫力真不是蓋的」、「我以前也養過，完全喚醒我的回憶」、「長太快了吧」、「大型犬真的瞬間就長大了」、「小時候的樣子好可愛喔」、「七個月就這麼大隻，那每天不就都成長得很明顯」、「變成帥氣的大狗狗了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】