貓咪整天當野味HUNTER　為主人送上超驚喜大禮　原因是牠很愛你？

之前微博上有個很火的視頻，一個好心人救助了一隻流浪貓，結果那隻流浪貓隔三差五的就給他送來很多小動物，其中很多都已經死了，讓人哭笑不得，甚至有點驚恐。那麼貓咪為什麼會抓東西送給主人呢？



受過照顧的流浪貓和家養的貓都有這種行為。這是否就是傳說中「貓的報恩」呢？一方面是這樣的，分享食物是動物表達友善態度的一種方式；另一方面也說明牠認為你家裏很安全，可以把獵物帶回來。當耗子、麻雀之類尚有餘溫的屍體出現在面前時，相信不少養貓的姑娘都會當場花容失色，貓爹們估計臉色也好不到哪兒去，不過，貓可絕沒打算故意惡心主人，這麼做是在表示牠們愛。

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1.貓捕獵是天性

從6000萬年前貓的祖宗小古貓，到現在的獅子、老虎、家貓，貓科動物們一直堅持肉食主義路線不動搖，牠們可不屑於屈就雜食，各種貓們的運動系統永遠向著跑得更快，走路更輕，撕咬更致命的方向發展，消化系統也從來都是只認肉。不管貓吃飽了沒有，捕獵完全是牠們的天性。貓有時候會從角落裏撲出來抱住人們的腳踝，看到會動的毛乎乎的東西就會猛追，能好幾個小時目不轉睛盯著窗外的鳥，這些其實都是牠們捕獵本能的表現。

2.證明貓對你的愛

貓把獵物帶回家放到你的面前，其實是牠對你感情深的證明，因為這是貓在顯示牠的捕獵能力，與你分享牠的勝利。同時，貓把獵物帶回家來，也說明牠認為家裏非常安全，能放心地把家當作自己的窩。在野外，對動物來說，最重要的東西大概就是食物了，為食物打架、玩命都不為過，而分享食物，則是友善態度的最好體現。想想母貓給小貓帶回食物的情景，那是何等的溫馨啊。

3.這種行為需要糾正

貓帶獵物回家雖然是在表達對你的愛，但這事對貓對人都不好。貓有可能不幸逮到吃了鼠藥的耗子，人則可能被嚇一大跳，再說外邊的小動物身上，還可能帶寄生蟲或者有害的病菌。所以，就得想法制止貓的這種行為。直接把貓獻上來的戰利品扔了是不可取的，貓會以為你不喜歡牠的獵物，下次很可能會逮個個子更大的回來，弄不好還會捉活的，所以扔的時候得背著貓扔得遠遠兒的。 給貓脖子上掛個小鈴鐺會很有效，這樣牠就逮不著獵物了。另外，經常陪貓玩，再給牠弄幾個毛茸茸的耗子狀物體，都有助於牠發泄旺盛的精力，享受捕獵的快感。養兩隻貓讓牠們也很解決問題。最後，如果不願意那麼麻煩，把門關起來別讓貓出去就行（但也要記得常陪牠玩）。

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