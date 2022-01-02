做寵物保姆一定要有養貓狗？ 駱胤鳴：要放下所有教狗的固有觀念

臨近年尾，相信各位貓奴狗奴也曾經有一刻想撇甩主子出街玩幾日。不過又難以放心獨留牠們在家，其實除了帶主子到寵物酒店住幾天外，有些人會選擇聘請寵物保姆，幫忙照顧主子。



可能大家對寵物保姆（Pet Sitter）這個行業的認識不深，其實寵物保姆就是當主人不在家或不方便時，寵物保姆便會上門代為照顧寵物。2009年參加《超級巨聲》而入行的駱胤鳴，離開無綫後，除了轉型做寵物美容師，最近她更報讀寵物保姆課程，打算成為寵物保姆師，「因為我結婚嗰時，打算帶貓咪去貓酒店，但因為牠們又驚，我們又驚。然後接貓咪時下大雨，很狼狽。所以我就諗，會否有人上門替我照顧會開心點，大家會少一點負擔。」

寵物保姆課程學甚麼?

課程除了要學訓練及照顧犬隻外，駱胤鳴表示最重要的是這個課程會教授如何處理人與寵物之間的關係，以及當寵物不聽話時，如何控制自己的情緒，「原來訓練狗隻時不能有情緒，剛剛導師教不可以憤怒。因為當你不能教好狗隻時，你便會說行吧、移動吧，你會憤怒。但又不能讓狗隻感到你很喜歡牠，因為你很喜歡牠便不是一個主人身份。在這課程學懂關係問題，究竟是我帶領牠還是相反。」

駱胤鳴提醒打算入行的人，要放下所有以往教狗的固有觀念。（趙錦添攝）

入行前要放低固有觀念

相信打算成為寵物保姆的人，大部份也有飼養貓或狗，對訓練寵物也有自己的一套想法，不過駱胤鳴認為固有的觀念會阻礙你成為寵物保姆，「所以如果學寵物保姆 ，你要放下所有以往教狗的經驗。當然你的經驗對你來說有用，但我們面對客人的狗隻便不同。」而另一個固有觀念便是沒有飼養貓狗，一定不能成為寵物保姆。其實這個想法是錯的，沒有飼養犬隻的駱胤鳴一樣可以成為寵物保姆，「因為我沒有飼養狗隻，對於我來說所有事都是由零開始。」

駱胤鳴憶述導師教曉她，除了要得到貓狗信任，最重要的是要得到客人的信任。（趙錦添攝）

取得客人信任難不難？

寵物保姆當然要得到客人寵物的信任，但其實最大的挑戰是如何取得客人的信任。有飼養貓咪的駱胤鳴也會有一種心態，就是難以放心給別人照顧自己的寵物。但是她表示學完寵物保姆後，發現得到他人信任，與得到貓狗的信任一樣需要時間。「導師教曉我們如果家訪時，可能用點時間，不單止跟貓狗培養感情。其實跟主人也要培養感情，以及要跟他們解釋清楚我們將會做甚麼。」