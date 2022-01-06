貓狗都是讀心術高手　能跨物種理解人類情緒　感知能力不遜於小孩

「養狗就這麼疼了，你以後有小孩還得了！」是否大家也曾被這樣說呢？

文：Vanessa／滔客



其實就算有小孩，也只會一樣疼，並不會比毛孩疼！因為小孩和毛孩的差別只在有毛沒毛、壽命長短的不同罷了，都是心頭肉。我相信很多家長也是這麼覺得。牠們跟人類小孩一樣可不是憑空想像，而是透過相處之後的具體感受。毛孩需要人類陪伴與照顧的程度，還有牠們的智力、單純真摯的思想，都與小孩十分相似。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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毛孩有感知情緒的能力

英國林肯大學和巴西聖保羅大學的科學家在2016年發表的研究指出，狗不僅僅能感知人的情緒，且能分辨正向與負向的情緒。研究中以狗狗不熟悉的西班牙語做實驗，在實驗中會同時出現人聲和人的面部表情、或狗聲和狗的臉部表情，情緒分別為快樂、憤怒和中性三種。當照片和聲音的情緒匹配時，狗狗的注意力明顯持續較長時間，顯示出狗已有情緒類別的內在分類系統，並能夠跨物種地判讀人類的情緒表達。

關於這點，在與毛孩的生活中能明顯感受到，比方說，牠們會特別擔心家人的情緒，嘆氣、哭泣時會跟著緊張，開心時會跟著一起玩耍。網路上也有很多「勸架」影片，每當家人故意作勢要打另一個家人時，毛孩就會過來勸架，牠們會想盡辦法擋在中間，有的會吠叫示意，或者舉起手搭在家人身上，就像在和他說：「不可以這樣啦！」。

在和毛孩互動之中也可發現，只是一句「你好乖」、一個摸摸，都能讓牠們開心的搖尾巴，喜悅的情緒表露無遺。牠們在意的，不只是吃飯睡覺。牠們在意的，是與家人的相處與互動。

家長的情緒控管能力

由於毛孩對人類的情緒感知非常敏銳，所以在毛孩教育時很重要的一環就是：家長對情緒的控管。最常因為情緒而影響毛孩的就是分離焦慮問題；假若家長出門時，時常表現捨不得的樣子、好像出門之後會分開很久很可怕，這樣的情緒造成毛孩分離焦慮的機率也會相對提升。

動物感知情緒的相關研究，是在現今醫療與科技發達之後也才有的，其實，就算沒有這些研究資訊，大家也能感受毛孩與我們有多親近。「心」是最直接的溝通媒介，而瞭解「研究」，便是為了把這些研究成果作為自己的知識背景、工具，去說服不懂得毛孩的人。唯有讓越多人懂毛孩，這個世界才會越快變成友善毛孩的世界。

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