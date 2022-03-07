虎斑貓集體將紙門弄破　當中一隻演技超浮誇　網民秒懂：不是兇手

貓咪對於紙做的任何人事物都沒有抵抗力。日前有幾組爆笑的照片在網路上瘋傳，一名家裡養了2隻貓咪的網友經常遇到和室紙拉門被貓破壞的狀況，好幾次都可以見到紙門被戳破的畫面，但有一次目擊破壞現場時，另一隻貓卻張大眼睛嘴巴滿臉驚恐，像是在說「這次凶手不是我」，爆笑的表情讓不少網友笑翻。



網友「ココニャ」家中養了2隻虎斑貓，牠們是推特上相當著名的網紅貓咪姐妹花巴米(バミちゃん)與拉米(ラミちゃん)，這對姊妹以破壞家中的和室紙拉門出名，因為實在太會毀滅紙拉門還曾經出過寫真書。某一天飼主發現2隻貓咪又在家裡闖禍，結果巴米對鏡頭露出了相當驚恐的表情，彷彿是第一次被抓包弄破紙門一樣，一臉寫著「不不不，這次兇手真的不是我，兇手在我後面」，畫面相當爆笑。

戲精虎斑貓的面部表情，真的大浮誇了。

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巴米與拉米的家裡還有另外四隻貓咪跟一隻狗，是一個相當熱鬧的毛小孩大家庭。巴米與拉米的主人表示，平常兩隻姐妹花就很愛破壞拉門，甚至已經完全把紙拉門當作是貓跳台跟貓攀爬架在用，現在不僅只是熱衷於破壞拉門，還喜歡在上面鑽來鑽去，他自己也懶得修拉門了。

兩姊妹的爆笑照片曝光後至今已吸引超過20萬網友按讚，網友們表示「太有戲了吧貓咪的表情」 、「又不是第一天把家裡拆掉，那麼驚恐是怎樣」、「紙門已經成為新一代的貓咪遊樂場了」、「我家貓咪也很愛破壞紙門，根本當成戳戳樂在玩」。

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