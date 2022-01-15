流浪骷髏黑貓瘦得只剩1.8kg　5個月後逆天長出結實肌肉超討人喜歡

流浪貓的生活很艱難，特別是現在寒冷的冬季，更是風餐露宿、食不果腹。但牠們依舊憑藉強大信念，努力的活下去，更加讓人心疼不已…



流浪貓長期飢餓，餓成「骷髏」，馬來西亞吉隆坡的一所動物救援組織，救助了一隻黑色的流浪貓「卡隆」(Khalon)。

曾經是皮包骨的流浪貓黑貓卡隆，得到愛與照顧下竟然變成黑貓帥哥！

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當牠剛來到收容所的時候，體重僅有1.8公斤，全身瘦到骨骼清晰可見，營養不良使牠失去大部分的毛髮，看起來就像 「會動的骷髏」。

義工講述了第一次見到卡隆的情景：

「當時所有人都嚇了一跳，因為這隻貓瘦到全身只剩下骨頭，連一點多餘的肉都沒有。我們不知道牠經歷了些什麼，也許牠被困在某個地方，但牠一定很久沒有吃東西了。我們光是抱着，都怕弄痛牠…」



幸運的是，除了嚴重營養不良之外，卡隆並沒有其他健康問題，只需要補充熱量和少量多餐的餵食。

義工開始給牠餵少許的食物，從乾糧到濕食，一點點、緩慢地增加熱量。

幾個月後，卡隆順利增胖，全身的肌肉梆梆結實，還重新長出一身黑亮的毛髮，成為帥氣的小男孩！

雖然有着極其艱苦的過往，卡隆依舊是一隻非常愛撒嬌的貓咪。無時無刻都在尋求抱抱，或是喵喵叫着要找人摸摸。

現在的卡隆每天都有小夥伴的陪伴，幸福的度過往後的貓生。

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我們都知道，貓咪過度肥胖，會引起高血壓、糖尿病、關節炎等等，嚴重危害健康的疾病。

但很多人並不太清楚，貓咪過度飢餓的危險性，甚至比肥胖還要更大…

致命的「貓脂肪肝」

脂肪肝是常見的肝臟疾病，年齡階段的人和貓都可能患上此病。但和人類的脂肪肝，多是因為過度肥胖引起的不同。貓脂肪肝則是餓出來的病。

貓咪只要超過3天不進食，就可能導致大量脂肪堆積於肝臟，大大超過肝細胞轉化速度，從而導致脂肪肝，嚴重危害肝臟。

脂肪肝對貓咪而言是致命重病，肝損傷會破壞中樞神經系統，表現出抽搐、流口水、失禁、昏迷直至死亡。

因此，如果發現貓咪無端厭食、精神差，那可能是脂肪肝的早期症狀。

貓咪按時吃飯，也會得脂肪肝？

作為純肉食性動物，貓咪需要攝入動物蛋白質和脂肪維持能量。但現在有些劣質的加工貓糧，使用大量的碳水化合物和植物蛋白質，來虛高營養數值，降低成本。

貓咪食用劣質貓糧後，導致體內存在大量的多餘熱量，進而轉化為過剩的脂肪。但因為同時攝入的動物蛋白不足，貓咪就會代謝自己的肌肉，來滿足自身能量需求。

這樣一來，脂肪不斷取代肌肉，貓咪看似吃得很「飽」，身體也胖乎乎的，實際上卻在遭受隱形的飢餓，並未得到維持生命健康生存所需的營養。

面對非常飢餓的貓咪，該怎麼做？

如果你遇到極度飢餓的小貓咪，最好不要馬上給牠吃太多的東西。對於虛弱的貓咪來說，環境變化本就可能帶來應激反應，再加上長期斷食後的暴飲暴食，可能會造成腸胃消化方面的嚴重疾病，對身體抵抗力造成負面影響。

可以先餵食一點羊奶等流質食物，再慢慢過渡到罐頭。一定要少食多餐、避免暴飲暴食。等貓咪的身體適應以後，再恢復正常的飲食。

希望天底下所有的小可愛，都能遠離寒冷和飢餓，順利找到一個家，看到春天的花花草草和陽光。

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