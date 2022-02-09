虎斑貓遇窗外流浪貓竄過　驚嚇得作出這姿勢不敢動　網民：定格了

當貓咪受到驚嚇或是警戒狀態的時候，大多都是拱起背部做出威嚇姿勢，或是突然跳起來也都是常見的行為，但最近網路上有一隻爆紅的虎斑貓，牠被嚇到的姿勢竟然是「日式跪坐」在地上。
日本一名網友「カワイダーーーーーマン」在Twitter上張貼一張照片，貼出自家養的虎斑貓，某天從窗戶查覺到家裡附近有浪貓的時候，居然擺出警戒的「跪坐姿勢」，整隻貓咪伸超長的模樣，配上一臉朕驚的表情相當逗趣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
點擊圖片看虎斑貓看到陌生流浪貓在窗外走過時的反應：
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貼文PO出後至今已經吸引超過7萬人按讚，不少網友大笑表示「這根本就是溫泉會館的女將（備註：日式溫泉湯屋老闆娘）會有的姿勢吧」、「我以為貓咪是在恭迎貓奴回來」、「也太正襟危坐了」，也有網友貼出自己家裡貓咪一模一樣的跪姿說「我家的奇奇也會這樣坐」。
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