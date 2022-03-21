年邁虎斑貓遭棄養　愛心夫婦撿回家但牠卻不肯吃飯　最終結局如何

撰文：聯合新聞網
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養了毛小孩就要照顧牠一輩子。日前有一段感人的影片在網路上掀起熱議，一對夫妻在路上撿到了因年紀大全身是病被棄養的虎斑貓，看到貓咪走起路來有點跛腳，夫妻便決定將牠帶去醫院檢查後收編，結果帶回家後貓咪整隻都在發抖哭泣、不吃東西，直到夫妻倆一直在牠身邊安慰並親自餵食，浪貓才卸下心防開心的吃起來。

網友「すべての野良猫にちゅ～るを」是一對夫婦，平常他們就從事貓中途的工作，會定時定點照顧住家附近的浪貓，原先家裡就已經養了3隻貓，其中12歲的「小秀(Shu)」是夫妻倆從路上撿回來的。夫妻倆是某一天在颱風快來的時候，在住家附近閒晃發現小秀，原本小秀是有主人的，疑似因為高齡又生病慘遭棄養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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夫妻倆看到小秀走路有點跛腳，就決定先帶牠到附近獸醫院檢查，結果發現小秀又老又病，腎臟相當不好，還患有退化性關節炎，最後夫妻決定先將小秀帶回家安置。結果在外面相當親人的小秀，進到夫妻倆家裡之後顯得相當不安，在籠內不斷發抖，時不時發出嗚咽的叫聲。

第一天甚至完全沒吃任何食物，夫妻倆就陪著小秀、不斷摸摸安撫牠，最後在夫妻倆的努力不懈下，小秀終於解開心防，舔著爸爸手上沾的肉泥，一邊吃一邊哭泣，讓人相當不捨。

小秀在這對夫妻家定居下來後越來越習慣新家，不但跟家中另外三隻貓處的很好，整隻貓也煥然一新，毛色變得亮麗整潔，精神狀況也看起來更好。小秀的飼主表示，目前小秀因為退化性關節炎的關係活動力變得不太好，也被檢查出有骨刺問題，也因此家裡做了一番改造，讓小秀使用坡度比較低的貓跳台，讓牠不至於因為罹患關節炎而無法好好運動。

這對夫妻也把小秀的救援影片貼到影音平台Youtube上，立刻掀起不少網友熱議，影片至今已經有超過64萬人觀看，許多網友都被感動，留言表示「謝謝你們的愛心，看到貓咪放下戒心那瞬間真的噴淚」、「貓咪感受到了夫妻倆的愛，真的很感人」、「不要因為貓咪年紀大了生病了就不要牠」、「在細心的照顧下老貓也能回春，看到牠現在很有精神真的很欣慰」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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