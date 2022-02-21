流浪黑貓被收養後仍是苦瓜臉　尋醫5年才得知憂鬱背後真正原因

巴西聖保羅一隻5歲大的流浪貓自小長了一張「悲傷的臉」，收養他的飼主原以為是過去到處流浪的關係導致他悶悶不樂，但停止流浪後卻還總是一臉愁容，飼主便開始帶著牠到處求醫，花了5年才終於得到解答，原來壽司是得了「鬆皮症」，才導致臉部皮膚下垂，看似憂愁。



根據《每日郵報》 報導，飼主山口（Larissa Yamaguchi）2016年無意間看到這隻小黑貓的照片便一見鍾情，收養後還取了一個可愛的名字—「壽司」（Sushi）。不過養了一段時間後發現，壽司總是看起來心事重重，低垂無神的眼睛讓山口超級擔心，便帶著牠四處尋醫，想解壽司心病。

黑貓壽司樣子總是愁眉苦臉，原來背後有着說不出的原因。

+ 15

山口受訪時表示，這5年來帶著壽司吃過各種抑鬱劑、抗生素等藥物，直到去年才知道壽司罹患的是「先天性結締組織異常」（Ehlers Danlos Syndrome,EDS），也就是俗稱的「鬆皮症」，會導致臉部皮膚因缺乏膠原蛋白而不斷下垂，如果不小心受傷會增加感染風險，十分脆弱。

山口表示，壽司四處求診以及治療費用已花上800英鎊（約8453港元），但鬆皮症目前無藥可醫，且會使皮膚非常脆弱，需要付出額外心力照護，不過所幸該症並不會造成生命危險，若妥善照顧壽司，牠同樣能和其他貓咪一樣健健康康。

相關圖輯：虎斑貓遇窗外流浪貓竄過 驚嚇得作出這姿勢不敢動 網民：定格了（點撃圖片放大看）

+ 10

延伸閱讀：敬業店長貓最愛賣萌陪坐用餐 客人離開即露哀傷神情令人依依不捨（點撃圖片放大看）

+ 11

延伸閲讀：

標誌性動物數量銳減！澳洲將無尾熊列為「瀕危物種 」

目睹海獅爽吃飯！2工讀生站超直「黏在玻璃上」一臉哀怨：我的食物呢QQ

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】