白貓姐妹最愛躲書包睡覺　卻忘了自己已長大　這次竟擠不去進

毛小孩長大的速度就跟人類小孩差不多，當發現自己長大長胖的時候，總是會有一些神奇的事情發生。一名網友曬出家裡的白貓姐妹花可愛的照片，以前剛收編牠們的時候，牠們很喜歡把家裡小主人的書包當成貓窩在裡面睡得很開心，如今幾個月過去兩隻貓都光速長大，現在想要進到書包裡面睡覺已經完全擠不進去了。



網友「ぽむりんとぽわたん」在推特貼出一張照片，網友在2021年底飼養了一對可愛的白貓姊妹，名叫「波木琳(ぽむりん)」與「波瓦坦(ぽわたん)」，兩隻都是透過中途之家領養回來的，目前都未滿一歲，兩姊妹的飼主經常上傳牠們可愛的照片與影片到推特上跟許多愛貓人分享。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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白貓姐妹花的飼主在2022年1月時曾經貼出一張照片，波木琳與波瓦坦兩姊妹從領養到家裡之後，就很喜歡往正在念小學的小主人的書包裡面鑽，兩姊妹甚至霸佔了小主人的書包當成貓窩在裡面睡覺。日前飼主發現兩姊妹又想要鑽進小主人的書包裡面，但因為兩姊妹都已經長大了，不再是過去的小貓身材，現在兩隻貓想擠進去也只剩下頭可以順利鑽入，脖子以下的部分通通擠不進去，讓飼主感嘆道「孩子成長真快」。

照片貼出後至今已吸引超過萬網友按讚，網友留言表示「從小奶貓開始養真的可以感受到生命的成長」、「已經塞不進去了，兩隻貓咪應該很難過吧」、「小主人：終於鬆一口氣」、「小貓咪就跟小寶寶一樣，成長速度都很驚人，等到回過神來才發現原來已經長這麼大了」、「兩姊妹果然還是小孩子，還是很喜歡鑽書包」。

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