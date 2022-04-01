雪橇犬擬遭2隻貓咪霸凌露出厭世眼神　真相曝光溫馨到不得了

家裡同時養狗又養貓的時候，總會捕捉到一些神奇的畫面。一名網友貼出一段有趣影片，家裡養了1狗2貓的他，某一天進房間看到兩隻貓交疊在雪橇犬身上，結果被壓在最底下的雪橇犬一臉生無可戀的樣子，對比壓在身上兩隻玩嗨的貓咪反差超大。



網友「かもしか」在推特貼出一段短影片，家裡飼養了1隻雪橇犬跟2隻米克斯貓，雪橇犬名叫「小雪(Yuki)」、橘貓叫做「小蓮(Len)」、虎斑貓叫「小山(San)」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原來雪橇犬沒有被霸凌，牠和貓咪們的關係，看相片便知道。

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小雪從2016年就養到現在，小蓮跟小山則是近一兩年飼主收編的浪貓，1狗2貓感情很好，經常玩在一起，飼主也經常把牠們的可愛互動影音貼到社群網站上跟大家分享。

有一天飼主捕捉到一幕神奇的畫面，小蓮跟小山兩隻貓騎到小雪身上，平衡感超好的兩隻貓疊的開開心心，相當享受疊疊樂的樂趣，被壓在最下面、承受兩隻貓咪重量的小雪則是一臉生無可戀的樣子，彷彿已經相當習慣這樣的日常，除了眨眨眼睛之外簡直動也不動，後來兩隻貓玩膩了就從小雪身上下來，小雪也完全不想動，一副放棄思考的樣子。

小雪與貓咪弟妹們的玩耍影片貼到網路上後至今已吸引超過3萬網友觀看，網友留言表示「疊起來好像串丸子」、「好治癒的畫面，雪橇犬好溫柔」、「小雪真的很溫柔，讓弟妹在身上這樣疊也不會生氣」、「感覺雪橇犬好像已經放棄掙扎了」。飼主貼出狗貓疊疊樂影片後又加碼貼出1狗2貓開心貼在一起玩耍的影片，同樣療癒不少網友。

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