小虎斑貓女肚子硬硬的　超聲波下現3顆圓黑影　媽嚇壞：妳未成年

小小年紀就壞壞！住在台灣台中市南區的愛媽Apple Liu，日前從朋友居住的大樓撈回一隻小虎斑「靜靜」，決定帶回家中途再安排送養。沒想到，靜靜回家後竟出現奶頭脹大症狀，肚子摸起來還硬硬的，照超音波才發現牠懷孕了，讓人驚訝直呼，「說！孩子的爸是誰？」



透過影片可以看見，超音波清楚拍下「3個卵囊」，牠們正是靜靜肚裡的貓寶寶。Apple Liu受訪時表示，目前才5個多月大的靜靜，是流浪母貓生下的其中一隻貓寶寶，生活在朋友居住的大樓附近。3月9日朋友倒完垃圾回家，發現靜靜獨自跑進大樓，緊張又害怕地不敢亂動，「朋友看到之後，就趕快詢問我怎麼辦，最後才決定由我幫忙安置照顧。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Apple Liu安置1周就帶靜靜去寵物美容店洗澡，怎料洗完澡回家後抱貓咪，發現牠的奶頭異常明顯，還有脹大及變粉色症狀，腹部摸起來也有點硬硬的，似乎有「東西」在肚子裡面。Apple Liu提到，網路上說貓咪懷孕或發情時，都有可能出現奶頭脹大症狀，「當下我直覺懷孕成分很大，周六就帶靜靜去動物醫院照超音波確認，結果牠確實懷孕了！」

靜靜已經懷孕20多天，肚裡共有3隻貓寶寶，預產期在4月底5月初。Apple Liu說，母貓4～5個月大就可發情受孕，所以為什麼都要幫貓咪做結紮，就是不希望牠們一直生產，導致街上的浪貓越來越多。

現在她決定暫時停止送養靜靜，直到牠生產完、確定寶寶都平安健康並斷奶長大後，才會重新開放送養，「靜靜非常愛撒嬌、愛討摸，牠圓圓的大眼睛看著你，不摸都不行......」，她希望網友們多參考這些可愛貓咪來領養，記得領養前要做好功課和家中門窗防護。

不少網友看完貼文後留言笑說，「叛逆少女」、「可以揪出那闖禍的爸爸嗎」、「逼逼逼，警察杯杯快來」、「未成年懷孕？叫對方出來處理！」、「小孩養小孩」、「才5個多月懷孕，很辛苦呢」、「眼線太媚了啦」、「小小年紀就畫眼線，一看就知道是夜店咖」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】