單眼皮豹貓天生與李榮浩撞臉　網民同情心氾濫：好委屈好可愛

有心事要說出來呀！住在台灣台北市的豹貓「尼基」天生就是單眼皮，眼睛也比一般的貓小許多，顯得有些黯淡無神。好笑的是，尼基不管是開心還是難過的時候，臉上永遠都掛著「一號表情」，看起來十分憂鬱又可憐，讓嫲嫲哭笑不得地說，「很想問你，到底在委屈什麼？」



透過照片可以看見，尼基獨自趴在椅子上休息，發現嫲嫲靠近時緩緩抬起了頭，露出「小媳婦眼神」盯著鏡頭看，一雙瞇瞇眼＋委屈神情成了亮點。尼基的嫲嫲受訪時表示，今年約6歲大的尼基天生就是「單眼皮」，開心、不開心都是一樣的表情，其實牠的個性很好，不會搗蛋又相當穩重，「以前常被我兒子的室友，一起找來玩角色扮演遊戲！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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嫲嫲回憶，當年還在就讀大學的兒子，某天晚上回租屋處時遇見了尼基，牠非常親人還一路跟著走回家。第1天兒子帶尼基去動物醫院，結果沒有掃到晶片，沒想到第3天尼基竟然出現「吐血」症狀，趕緊再帶去給醫生檢查，才發現牠的「肋骨骨折＋肺塌陷」，所幸服用藥物治療後逐漸控制住，加上貓咪本身有治癒能力，肋骨不需要再另外開刀。

經過積極治療後，尼基的身體狀況好了不少，只有肺塌陷需要持續追蹤治療，怎料幾個月後醫生又打電話來說，「可能找到尼基的主人了」。嫲嫲提到，後來兒子和前飼主聯繫上，對方也同意讓兒子繼續飼養尼基，「那個主人說，尼基從7樓跳下去離家出走（骨折原因找到了），再來原主人有很多貓，所以把尼基送給我兒子，從此尼基就正式成為我們家人！」

不少網友看完照片後紛紛留言笑說，「好委屈好可愛」、「怎麼了小寶貝？忍不住想安慰一下」、「人家只是永遠剛睡醒」、「幫牠點一首，年少有為（李榮浩）」、「看著看著我也想睡了」、「我委屈的是：你覺得我委屈」、「好有喜感」、「貓貓委屈，但貓貓不說」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】