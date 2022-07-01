松鼠狗以為只是外出散步　突然看到熟悉建築物秒扭頭落跑：我不要

不只人類需要打疫苗來保護我們，連毛小孩也需要疫苗的保護，但寵物自己應該不知道打針的目的，所以對於莫名就要受到疼痛的醫院，可能都會打從心裡排斥吧。



日本推主＠chikuwa_pome222這天帶著家中松鼠狗竹輪（ちくわ）出門散步（？）不過走著走著，竹輪似乎看到什麼熟悉的建築，表情逐漸母湯，開始後悔出門。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

松鼠狗竹輪似乎突然意識到，前方有危險，要撤退呀！

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有一天竹輪和把拔就跟往常一樣出門散步，但牠不知道的是就在同一天，把拔瞞著牠預約了獸醫，要幫他完成疫苗的接種。從影片中可見，當竹輪意識到目的地是醫院時，直接呆愣在原地，露出驚恐的表情，下一秒拉著推主往家的方向走，似乎在說「把拔，我不喜歡這裡」最終難逃命運的竹輪還是被把拔抱起來送進醫院了。

據了解，推主表示，在這之後竹輪已經順利接種疫苗了。疫苗接種對於狗狗的健康是必要的。「祝你好運，竹和君！」

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