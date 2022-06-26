拉布拉多犬5歲生日　媽砸重金買榴槤慶生　網民羨慕：狗生圓滿了

現在很多飼主疼愛寵物的程度更勝於人，一名拉布拉多喜歡吃榴槤，飼主就在牠五歲生日這天買了五個榴槤給牠慶祝，羨煞眾多網友。



大陸杭州一名飼主養了一隻拉布拉多，她表示這隻狗狗從小就很喜歡吃榴槤，他們還給牠取名為「貓山王」（註：榴槤的某個品種名），平常會給牠餵食少量榴槤，另外自己家人也都愛吃榴槤，所以不會全讓牠吃掉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

為慶祝拉布拉多犬「貓山王」的5歲生日，媽媽準備了5個榴槤！

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如今貓山王已經五歲了，換算成人類年齡也過了而立之年，所以飼主在生日這天買了五個大榴槤給貓山王慶生，同時還準備了許多狗糧和零食，希望狗狗可以開心，也希望牠能繼續健康長大。

網友表示羨慕：「好好喔我也想吃榴槤」、「狗狗笑得好開心真是太幸福了」、「能給狗狗過這麼奢華的生日真心羨慕」、「身為一個人至今還沒吃過榴槤」、「生日排場好大」、「遇到這麼棒的主人狗生圓滿了」、「我也想投胎去這戶人家當寵物」。

狗狗可以適量給牠們餵食水果，榴槤是其中一個OK的品項，身為水果之王的榴槤有豐富的營養價值，包括維生素B1和C、礦物質和抗氧化劑；不過榴槤的含糖量非常高，如果讓狗狗吃太多容易造成腹瀉和皮膚濕熱，所以不能餵太多。

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