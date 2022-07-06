純白雪橇犬小跳步走路帶來千萬網民快樂 落樓梯實況透露背後辛酸
撰文：中天快點TV
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狗狗的天真總是可以讓我們心情變好，不論是和小孩交朋友的大型狗或是東躲西藏的小型犬。最近有隻國外的雪橇犬（哈士奇）頻繁出現在臉書社團，用著「魔性」小跳步伐征服了許多網友的心，但歡笑的背後卻是先天的疾病困擾著牠。
日前不少有關動物的臉書社團，常常看到一隻走路瘋瘋癲癲的雪橇犬，發文的人都笑著寫到，「這就是我下班的樣子」、「也太開心了吧」、「我中頭獎了～」等…►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
看似十分歡樂的雪橇犬Fenix，其實牠藏著辛酸故事沒有透露出來。
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但其實這隻雪橇犬是因為小腦發育未完全，才會像小馬一樣的蹦蹦跳跳。根據美國養犬俱樂部（AKC）表示，這種疾病的一些常見症狀包括狗腿顫抖、不斷摔倒和不可控的搖頭。這也可能會導致狗失去協調和平衡感。
（fenixlumiere）
飼主（抖音＠fenixlumiere）表示，雖然狗狗菲尼克斯（Fenix）先天就被這個疾病困擾著，但對牠整體生活來說並無大礙，也不會有任何疼痛，預計壽命也會很長。不過牠的確比起其他狗狗更容易感到疲倦，所以每天帶牠出門散步都是短程而非長時間。
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