日媒調查「心目中認為最聰明的狗狗」Top 10　金毛尋回犬僅得第三

狗狗是人類忠心的好朋友，日本媒體ねとらぼ進行網路問卷，向民眾調查「心目中認為最聰明的狗狗」是哪個品種，柴犬榮登冠軍，牧羊犬和金毛尋回犬分列亞軍和季軍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼最聰明的狗狗Top 10 有你喜愛的嗎？▼▼▼

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1.柴犬

柴犬不僅是日本人特別喜愛的原生犬種，民眾也覺得牠很聰明，得票率高達29.6%。柴犬體型歸類為小型犬，對飼主忠誠度高，警戒心強、堅毅又勇敢，時常被當作看門狗驅趕猴子等外敵。

2.牧羊犬

牧羊犬得票率13.3%，原產地德國，正式名稱為德國牧羊犬，同樣忠誠度高，接受訓練後可塑性高，時常被當作警犬、災難救助犬、緝毒犬等工作犬使用。

3.金毛尋回犬

阿金得票率12.0%，原產地蘇格蘭，性格聰慧穩重，忠誠度高，古代常被用於狩獵，當獵人擊落野鳥，就由黃金獵犬前往回收。

該問卷的4～10名依序為秋田犬、拉布拉多、貴婦狗、喜樂蒂牧羊犬、杜賓犬、芝娃娃、聖班納犬。

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