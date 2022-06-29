寵物水果｜藍莓護眼蘋果去核防毒素　10款水果不能吃嚴重可致命！

水果不僅營養豐富，還清甜可口香氣怡人。不過，對於寵物來說，香甜的水果可能會影響身體健康，主人如果胡亂餵食，寵物更分分鐘有致命的危險。為免闖出大禍，便要聽聽獸醫意見，如何正確餵飼家中的「主子」，哪些水果千祈咪掂！



今集《與Pet Pet有約》就邀請了歌手Gordon與毛孩豬姻，與大家分享他們的生活點滴。（節目《與Pet Pet有約》截圖）

從天生天養到注重飲食 免墮「甜蜜陷阱」

水果種類繁多，並非每種水果都適合寵物進食，即使不會危害牠們健康的水果，主人亦應留意餵飼的分量和次數，避免跌入「甜蜜陷阱」。港台節目《與Pet Pet有約》就曾邀請了歌手葉泓聲（Gordon）擔任嘉賓，分享與法國鬥牛犬「豬姻」的生活點滴，也提及家人對餵飼方式的不同意見，爸爸喜歡「天生天養」，不論是雞皮、雞骨等都同樣用來餵飼狗隻。後來Gordon把豬姻接回家後，因牠特別易患皮膚病而漸漸開始注重寵物的飲食，不過他笑言豬姻喜歡對母親撒嬌，逗得對方開心時就會餵牠吃東西，令豬姻愈來愈健壯。

Gordon養了兩隻法國鬥牛犬，包括豬姻和豬潤。（節目《與Pet Pet有約》截圖）

吃藍莓可防狗狗眼睛老化？

主持崔潔彤亦表示自己毛孩「小豬」已經十多歲，視力開始出現退化，有次帶小豬去檢查，問獸醫應否餵保健品給牠吃，醫生則建議毋須購買保健品，讓小豬多吃藍莓便可，但要控制分量。藍莓除了可直接進食，還可用它炮製寵物小吃，例如蘋果藍莓紫薯果凍，營養豐富、氣味吸引。

按圖看蘋果藍莓紫薯果凍做法：

+ 2

做法：

1.先將紫薯、蘋果等材料坎去皮再切丁、藍莓切半

2.將紫薯隔水蒸5-8分鐘

3.將大菜加入水中煮至溶化

4.將大菜倒進模具，再把其餘材料一併加入

5.放入雪櫃冷凍約一小時，凝固後用小刀脫模即可

獸醫陳子浩提醒，主人可以適量餵食水果，例如蘋果、橙、藍莓等，不過要注意分量和糖分攝取，吸收太多糖分有機會令寵物患上糖尿病。此外，有主人喜歡餵食乾果，但乾果的糖分與鮮果一樣高，所以不建議作為主糧。

獸醫陳子浩表示，主人可以適量餵食水果，例如蘋果、橙、藍莓等，不過要注意分量和糖分涉取，吸收太多糖分有機會令寵物患上糖尿病。（節目《與Pet Pet有約》截圖）

澳洲「過江龍」蜜袋鼯 蔬果是主糧蟑螂補鈣

喜歡甜食又豈止狗狗，節目中還介紹了蜜袋鼯，這種來自澳洲的有袋動物，且腋下有翼膜，可在空中滑翔。阿俊是蜜袋鼯亞歷山大的主人，他表示蜜袋鼯同樣喜歡蜜糖等甜食，不過原來牠是雜食性動物，蔬果和水果才是牠的主糧。此外，牠還需要補鈣，喜歡食蟑螂等蟲子。蜜袋鼯樣子討人憐愛，但別被牠的樣子騙到！蜜袋鼯是夜行動物，喜歡晚間活動且活動量大，需要極多空間，而且叫聲像狗吠，晚上有時會大吵大鬧，阿俊提醒大家飼養前需考慮清楚。

蜜袋鼯樣子可愛，不過牠是夜行動物，晚上有時會大吵大鬧，所以在飼養需要考慮清楚。（節目《與Pet Pet有約》截圖）

10款健康水果 切記去皮去核

走入超市，水果琳瑯滿目，但部分對毛孩子來說卻是毒物。一般來說，蘋果、梨或者柑橘類的水果都適合寵物，以蘋果為例，就有維他命A、B及纖維，而橙就有維他命C，不過切記主人在餵飼前都必須將水果去皮去核，因為果皮不易消化，誤吞可能有窒息風險，果核亦帶有毒性，吃太多或出現嘔吐、肚痛等腸胃問題。

按圖看10款適合寵物進食的水果

+ 6

【寵物過中秋】楊桃、碌柚食唔食得？ 即Check寵物安全中秋水果

10種不能吃的水果 易嘔吐腹瀉嚴重可致命

很多寵物都嘴饞，不過主人必須小心選擇，否則危及寵物的生命。以牛油果為例，果皮、果肉及種子中含有對狗狗有毒性的化合物，會令寵物嘔吐及腹瀉；櫻桃核則有氰化物，誤食會令瞳孔放大、呼吸困難，甚至心跳急促；葡萄更是絕對不能吃，因當中有令寵物患上急性腎衰竭的成分，嚴重有致命危險。若然不慎吃到，必須馬上看獸醫。

按圖看10款寵物不能進食的水果

+ 6

《與PET PET有約》

時間：逢星期五晚上8時

頻道：港台電視31