哥基穿背帶散步秒變狗拖把 脫掉後滿血復活到處衝令主人又嬲又笑
撰文：聯合新聞網
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帶毛孩出門散步前最好繫上牽繩，許多毛孩一穿上背帶卻忘了怎麼走路，讓飼主傷透腦筋。日本有名飼主幫愛犬第一次穿上背帶，牠卻一秒化身狗毛拖把，任由主人怎麼拉繩子都不肯起身走路。
影片中呈現「關基」狀態的狗狗是哥基犬雷（レイ），當主人嘗試牽著牠在家中練習散步時，雷卻一臉生無可戀的樣子，四肢張開露出雙色肉球，趴在地板上當起拖把「被前進」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼率先睇レイ日常生活照，狗拖把影片在後～▼▼▼
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這番練習持續超過15分鐘，但雷全程都心不甘情不願的被拖著走，讓主人擔憂發文表示「真的可以散步嗎？」看好戲的網友則紛紛大讚「超可愛的啦」「狗拖把很省錢」，雷被拖著走的影片點閱數已衝破180萬次。
飼主也補充說明，當練習時間結束後，他幫忙拖下雷身上的背帶，這時牠就會立刻滿血復活，精力充沛的在屋子裡到處跑來跑去。不過每次只要穿上背帶，瞬間變得軟弱無力毫無鬥志，讓主人好氣又好笑。
ほんまに散歩できるんか？#コーギー#子犬#犬好きさんと繋がりたい pic.twitter.com/5ermPbgxtU— コーギー🐶🦁れいさら@成長日記 (@corgi_reysara) July 13, 2022
63日目— コーギー🐶🦁れいさら@成長日記 (@corgi_reysara) July 21, 2022
ついにお散歩デビュー🎉
ハーネスを付けるとやる気なくなってましたが、無事お散歩出来ました👏
いつもサラだけ散歩に行くので
不満そうにしていたけど
一緒に散歩できて嬉しそう😌
これで色んなところ行けるようになったのでよかったです✨#コーギー#犬 pic.twitter.com/qpA6M6EJ9p
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