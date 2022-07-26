日本超佛系保母狗狗　嬰兒哭鬧卻露出厭世臉　反差表情令網友笑翻

日本一名飼主在推特帳號@chouchou_the_g上傳多則白熊犬ChouChou與嬰兒的合照，自今年6月家中新生兒出生後，身為「保母汪」的ChouChou時常陪伴在剛出生的小嬰兒身邊，沒想到當小嬰兒哭泣時，ChouChou居然把臉轉過去、露出厭世的表情，一眼也不願看向寶寶，彷彿內心想著「是要哭到甚麼時候」，讓飼主哭笑不得。



這樣的狀況還不止一次！從照片上可見，小嬰兒躺在搖籃中嚎啕大哭，ChouChou竟無動於衷，自動關起耳朵來躺在旁邊呼呼大睡，完全不受哭聲干擾，有趣的反差讓飼主直呼：「小寶寶被ChouChou放棄了」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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ChouChou的「佛系保母」作為，讓眾多網友笑翻，「寶寶哭著要換尿布、喝牛奶，保母不理嗎」、「保母再不管小嬰兒，我要把照片作為證據交給警方喔」、「小寶寶好可愛」、「狗狗是不是放棄了小孩」。

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