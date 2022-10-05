寵物趣聞｜夫妻離婚不爭房車財產　只為哥基撫養權　網友意見兩極

夫妻走向離婚一途，財產如何分配常是引起紛爭的主要問題。一對夫婦日前訴請離婚，不爭房子和財產，反而對於寵物狗的所有權僵持不下。



陸媒報導，浙江衢州柯城區人民法院日前審理一件涉及「寵物撫養」的離婚案。徐小姐和前夫李先生曾共同養了一隻哥基犬，兩人訴請離婚時不爭房產也不爭車子，反而為了這隻哥基爭破頭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

夫妻離婚不爭房車財產，只為哥基撫養權。

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徐小姐表示，狗是自己買回來的，平日牠的吃喝拉撒也主要由她照料，感情深厚，自己早已把狗狗當作家人，而前夫平常工作繁忙，有空就在家打遊戲，對哥基缺乏照顧。李先生則聲稱，雖然日常照料狗的時間較少，但經常陪牠出門遛狗，也已經當成了家人，將其視為生活中重要的一部分。

法院認為，寵物屬雙方共同所有財產，但對他們更多是心靈寄託，與其他財產的本質有區別。綜合考量哥基由太太購買、先生照顧和生活環境等因素，法官調解後雙方達成協議，狗歸太太所有，先生每月支付照顧費用直到狗去世。醫療費雙方各負擔一半。雙方還口頭約定只要在太太正常作息時間內，先生提前聯繫都可去探望哥基。

網友表示：「為了狗狗的幸福，雙方要不要再協議一下？」、「那車房送我好了」、「讓狗狗自己選要跟誰吧」、「這是復婚的前奏阿」、「居然寵物也能爭撫養權」、「難道是有錢人，財產無須爭執，只為了寵物」，但也有人認為夫妻都很自私，不是愛狗而是佔有慾，如果真心為狗設想就不會爭奪，離婚也會多考慮狗狗的感受。

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