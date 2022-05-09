哥基屁屁酷似鬆軟牛油麵包　主人揉捏不反抗　網民：看起來超好吃

最療癒20秒！在日本一位民眾帶著哥基出門散步，當哥基趴下休息時，飼主卻在一旁盡情騷擾，尤其當他拍下這一段20秒拍哥基屁屁影片，只見影片中的哥基全程不為所動，而屁屁柔軟的彈性就像牛油麵包一樣晃動，拍打起來超有份量的紮實內容讓人看了超級療癒。



被主人戲稱為「掉在公園的牛油麵包」哥基エルモ不久前才在公園散步，散步到一半的牠打算在樹下休息，因此才有這一段影片，20秒的影片裡只見主人的手不斷地拍打哥基的屁屁，左打右拍上撫摸，甚至從下往上抓起來，柔軟蓬鬆的感覺以及立刻回彈的分量像極了牛油麵包，超級有彈性的屁屁讓人看了超療癒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

哥基犬エルモ的屁屁就像牛油麵包般鬆軟，任主人揉捏也不反抗！

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就這樣被盡情騷擾20秒的哥基事主卻反而不為所動，僅是動動耳朵，但也沒有對主人的騷擾行為表達不滿，網友看了影片後紛紛留言「看起來超好吃的啊」、「感覺咬起來特別有嚼勁，裡面一定裝滿了濃郁牛油凍！」。

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