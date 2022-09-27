麵館老闆救了一隻全身骨折血貓　為報恩牠竟這樣做　網民：要幸福

網友店裏三個月內，陸續出現了十三隻被咬死的大耗子。咋一聽很嚇人，實際上卻是一個很暖心的貓咪報恩故事！



事情是這樣的，那天，網友@鄭女士 凌晨1點左右，下班很晚的鄭女士剛回到家，看手機消息時，發現在小區業主群裏很活躍。

有人說，「在2棟4樓的平台上，有隻貓摔傷了，嗷嗷叫了一整天，一直沒人管。」

網友點開一看，一張貓咪照片慘不忍睹，貓摔應該是從高處摔下來的，像一隻渾身是血的「血貓」。

網友本身比較喜歡小動物，看到這個消息只覺得非常揪心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

救了一隻全身骨折血貓，為報恩牠這樣做。

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救下一隻多處骨折的「血貓」

自己立即跑到2棟4樓的平台去檢查貓咪傷勢，然後將滿身血污的貓抱回了家。

由於是凌晨，時間太晚，網友就自己先幫貓咪簡單做下清洗，明天一早再帶牠去寵物醫院。

她把貓抱進衛生間時，貓咪一直嗷嗷叫，網友用水衝去血污，才發現原來牠身上很多地方都骨折了。

不僅下巴摔破了，下頜骨都可以看到，嘴巴變成了「地包天」，而且前爪和後腿多處摔斷，完全站不起來......

「血貓」竟是一隻銀漸層

將貓清洗乾淨之後，網友發現這還是一隻可愛的銀漸層寵物貓，擔心貓主人可能急着找牠，就在小區業主群發布了貓的照片。

隔天，小區業主群還有熱心人士將貓的照片打印了出來，張貼在了2棟的電梯附近。

早上，網友把貓送到寵物醫院，醫生說，貓咪傷勢太重了，治療需要花費很大一筆錢，而且還不一定能救活。

網友聽到這，自己也拿不定主意了，考慮了很久還是決定救下這隻可憐的貓咪。

無人認領的「血貓」

尋貓啟事發了好幾天，貓咪的主人一直沒有來認領，於是網友決定自己養這隻貓。

她說：「貓咪實在可憐，主人還不要牠了，我再不管牠可能就會死掉，就當做善事了，畢竟也是一條生命。」

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貓咪求生欲滿滿

網友看牠臉盤挺大的，就一直叫牠大臉貓。後來網友把大臉貓帶回家靜養，暫時安置在自己開的店裏方便照顧。

由於大臉貓無法起身，只能躺着吃喝拉撒，網友給牠買了個大竹籃，鋪上柔軟的棉布讓貓咪躺在上邊養傷。

網友，把貓糧和水放在貓咪嘴邊，方便大臉貓進食喝水。自己也會在進貨時多進幾塊雞胸肉，煮熟後牠加餐。

大臉貓自己求生欲也很強，每天積極乾飯，好好喝水。

就這樣靜養了半個多月後，牠度過了危險期，摔壞的下巴逐漸長好，骨折的左前爪也逐漸康復，只有右後腿因為傷勢過重有些殘疾，走路一瘸一拐的。

不過殘疾也不影響大臉貓的熱情，每天早上網友一開店門，大臉貓就會衝到她身邊，用身子和頭蹭我求摸摸。

大臉貓守護着主人的雞湯麵館

網友原以為，像大臉貓這樣可愛的寵物貓，也沒指望牠能幹點什麼，畢竟，大臉貓右腿殘疾走路還不方便。

但讓網友很驚喜的是，大臉貓居然把麵館裏的老鼠都抓絕跡了，之前自己曾想了很多辦法，老鼠藥、粘鼠板都沒能解決問題。

沒想到一瘸一拐的「大臉貓」居然立了大功，前前後後3個月時間，總共抓了13隻。

真的沒想想到寵物貓能有抓老鼠的本事？？大臉貓業務能力太強了！咱就是說，喵耳朵家的貓只會吃了睡，睡了吃......

現在因為口罩原因，自己的麵館已經不開了，不少鄰居和顧客都想收養「大臉貓」，有的甚至願意出500元，不過網友都拒絕了。

她說，「相遇就是一種緣分，大臉貓還是一隻懂得報恩的好貓，我會給牠養老送終。」

大臉貓是我的保護神

網友說，大臉貓真是自己的保護神，因為牠除了會這隻貓除了抓老鼠報恩外，還做過一件讓她難忘的事。

有次，她店門口煮麵桶的電線短路了，當時自己在廚房忙其他的也沒看到，大臉貓聞到了味道，就一直在門口對着她喵喵叫。

網友聽到貓叫聲出來一看，才發現絕緣膠布包的一截電線冒煙了，散發出焦糊味。多虧機智的大臉貓發現得早，不然燒了保險或者引發火災就麻煩了！

目前，網友已經把大臉貓接回家了，過着衣食無憂的幸福貓生。

雖然大臉貓是殘疾貓，走起路來一瘸一拐也不可愛，但在網友的心裏，牠卻是一隻聰明又可愛的小貓咪。

網友說：「大臉貓曾經受過很重的傷，吃了很多苦受了很多罪，往後我再也不會讓牠受一丁點委屈了。」

擴散，為大臉貓點贊吧！希望世界上所有的貓咪有人疼，有人愛。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】