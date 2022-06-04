小貓化身魔鬼教練　爸做掌上壓遭「嚴厲督促」　喵：別偷懶繼續

對於軍警消而言，日常的健身是希望能透過體能技術的提升，來應對瞬息萬變的救難現場。美國印第安納州一名警察分享了他平時俯臥撐的影片，在他想休息時，身旁都有一名教練督促著他。



這一天，當他在做日常的健身時，他家的小貓也在旁邊看著，只是牠不僅僅是看著主人做俯臥撐，牠還強硬的督促著主人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這隻小貓真的不簡單，化身成魔鬼教練更是相當稱職。

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每當他抬起頭，小貓就會用前腳把他的頭或肩膀再壓下去，就好像在說，「再來一次，你可以的。」但他好像受夠這麼嚴格的小貓教練，於是停下來和教練溝通，但沒過多久，小貓又把他壓下去。「多麼嚴苛的教練呀！」

這隻嚴格督促主人的小貓影片上傳YouTube後，不少網友留言表示，「必須堅持下去的壓力」、「去哪請這麼厲害的教練」、「優秀的孩子」、「主人表示：我躲不掉阿」、「喵：我可是有在數喔。」

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