虎斑貓挑戰權威 一個犯規動作惹怒爸爸 更擺出挑釁臉：有不滿？
撰文：聯合新聞網
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喵星人一向我行我素，對於主人立下的規則也不一定會遵守。一隻虎斑貓為了挑戰家中「不准上桌」的規矩，故意只將前腳放在茶几上，意圖挑戰主人的底限。
日本一名飼主在推特分享家貓的奇葩行為，他指出家中規定貓咪不可以上茶几，而貓咪就是喜歡遊走法律邊緣以身試法。一天家裡1歲大的Genetta貓「教授」趴在沙發上，故意將前腳搭在茶几上，一臉挑釁地看著飼主，似乎在說：「我只有放前腳，沒有爬上去喔？」、「人類阿，這像是爬上去的樣子嗎？怎麼看都只是前腳放著而已」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
調皮虎斑貓挑戰爸爸家中規矩，更露出不屑表情。難道牠才是家中主人？
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網友笑：「貓咪的表情好機車喔」、「這....好像沒犯規，可惡」、「後面電視的字幕『說這是什麼話？』完全是主人的心聲吧」、「這已經算好了，我家貓咪無視規矩直接跑上桌，還一臉『你快點生氣阿』的欠揍表情」。
這名飼主家裡除了教授，還有養另一隻挪威森林貓「博士」，同樣是1歲大。飼主夫妻經常在推特分享兩隻貓貓的日常，「博士」也跟「教授」一樣喜歡挑戰規範，牠同樣趴在沙發上前腳搭著茶几，看樣子是跟兄弟學壞了。
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