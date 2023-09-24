收容所奶汪「學不會指令」被嫌笨退貨5次！遇見新媽才驚覺方法錯

因材施教很重要。一隻7個月大的鬥牛梗犬前後慘遭領養牠的家庭棄養5次，原因是因為「聽不懂指令」慘被嫌笨，直到新一任女飼主領養牠才發現狗狗不聽話的真實原因令人心碎，竟是這隻狗狗天生失聰。



根據《The Dodo》報導，英國一隻名叫艾佛(Ivor)的7個月大斯塔福郡鬥牛梗(Staffordshire)前後慘遭5個領養牠的飼主棄養，皇家防止虐待動物協會(RSPCA)志工對此感到十分頭痛，因為這隻狗狗長相可愛又乖巧，完全不懂為什麼牠的命運如此乖舛會被拋棄這麼多次，詢問之下前5任飼主都不約而同說「牠太笨聽不懂指令，沒辦法教育實在沒辦法養下去」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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後來艾佛被轉手到第6任飼主布羅米洛(Ellie Bromilow)的手上，布羅米洛是個細心的女飼主，當初她向皇家防止虐待動物協會遞交想要認養艾佛的申請時，便跟協會志工發現為什麼艾佛總是教不會的根本原因，那是因為艾佛有先天性的失聰症狀，牠根本聽不到人類在說什麼。

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