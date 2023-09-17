韓國奶奶説自家狗狗36歲遭全網質疑　結果一調查…牠還真是70後

嗨，我是菠菜呀～



前幾天，我發現了一隻活到36歲的狗子，趕緊發出讓大家吸吸歐氣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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韓國的一位大媽堅稱自家狗子已經36歲了，相當於人類200多歲，專家們怎麼都不相信。畢竟，狗子看起來活蹦亂跳的，眼不花，腿不軟，跑起來連主人都追不上，怎麼也看不出百歲老人的模樣。

他們覺得是大媽為了博取關注，故意謊報狗狗的年齡，認為狗狗的年齡應該在10到15歲左右。

為了找出真相，一位記者找到了大媽，面對專家們的質疑，大媽覺得有些可笑，表示自己沒有任何一句謊言。

為了證明自己説的情況屬實，大媽從櫃子裏拿出和狗狗之前的照片。其中最早的一張照片上的日期是1991年，距離採訪大媽時的2009年已經19年了，但這隻能證明狗狗19歲了，並不能證明狗狗已經36歲了。

為了更加嚴謹，記者又在附近四處打聽。狗主人的弟弟表示：「最早看到狗狗時，自己剛退役，大概是1974年的3月份…」

這位小買部奶奶已經在這裏居住了21年了，她説自己來之前，這個小狗狗就已經在了。

最後，記者還找到了狗狗的寵物醫生。這家寵物醫院是1996年成立的，據醫生説同年狗狗就來看過病，當時狗狗的狀態都已經是老年犬了。還給記者看了狗狗的存檔記錄，上面赫然顯示狗狗的出生日期是1974年…

記者都驚了，難道這隻狗狗真的活了36年嗎？專家也坐不住了，特地來給狗子做了一個身體檢查，發現狗子的身體狀況還是很不錯的，雖然上了年紀，卻沒有任何疾病，彷彿是人類的36歲。

故事被分享出來後，鏟屎官們都驚呆了，紛紛忍不住在評論區接歐氣。畢竟對於鏟屎官們來説，狗狗的健康是最最…最重要的。

編按：原故事採訪於2010年

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】