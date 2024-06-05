中大成功研發肩膊肌腱修復技術　利用3D打印新物料治療肩袖撕裂

在急速老化的社會，肩袖（負責控制肩關節的穩定性和協調活動）撕裂問題日益嚴重，患者會因此無法上班或上學，造成短期或長期的殘疾。中文大學學院生物醫學學院助理教授兼中大組織工程與再生醫學研究所成員柯岱飛領導的團隊近日成功研發可3D打印的生物活性材料及其他肌腱相關技術，這項發明有望成為修復大範圍肩袖受傷的嶄新治療選擇。詳細研究結果已於國際期刊《Bioactive Materials》上發表。



運動員、勞動階層及長者因創傷及身體退化而引致的肌腱撕裂情況十分普遍，當中肩袖撕裂的發生率約為20%。肩袖撕裂令患者除了面對沉重的醫療開支、生活不便外，同時需要解決追討殘疾補償等問題。現時肩袖撕裂的治療方法一般透過手術修補，新技術則製作簡單、快捷，更符合經濟效益。

柯柯岱飛領導的團隊製造了一種仿肌腱生物材料，模仿天然肌腱可多次反覆拉伸，並按病人肩膊結構、撕裂範圍和形狀製作出個人化材料。研究團隊使用受傷小兔作實驗，成功令小兔的肩袖情況修復至正常水平，還促進至少一厘米的肌腱再生。

柯教授表示，這一種容易製造、力學性能優越，且有促進再生作用的肌腱生物材料，有助解決肩袖損傷中的力學和生物缺陷，同時避免了複雜繁瑣的生產過程。未來將繼續研究，以證明新技術能修復大範圍肩袖損傷，並應用於其他軟組織損傷方面。