科大「獨角獸日」展逾百間初創公司發明　與兩孵化平台簽合作協議

科技大學再度舉辦「獨角獸日」，除了一系列交流活動之外，更展出逾100間科大成員推動的初創企業及技術，涵蓋電子、人工智能、物料、可持續發展與新能源、生物醫學及健康科技等領域，規模更勝去年，活動吸引超過1,000位嘉賓親臨校園出席，包括6位立法會議員、來自9個駐港總領事館的代表、以及許多商界領袖、政府官員、投資者及持份者。



在上海市漕河涇新興技術開發區營運管理有限公司董事長顧倫及科大校長葉玉如教授（後排左起）的見證下，上海市漕河涇新興技術開發區營運管理有限公司副總經理黃雯嫻女士與科大首席副校長郭毅可教授（前排左起）簽署合作備忘錄。（科大提供）

科大和兩所企業孵化平台簽訂合作協議，包括上海市漕河涇新興技術開發區，在新協議下，科大將於區內興建人工智能教育基地和Co-incubator孵化器，為培訓人才及初創企業提供全面支持，另一合作夥伴為沙特阿拉伯創投公司Beta Lab，該公司專注發展深科技領域，將有助科大初創接觸海外市場的關鍵資源及網絡，以進一步拓展全球業務，是次協議亦標誌著繼科大代表團於4月出訪中東後，再度擴展相關的合作關係。

在科大校長葉玉如教授（中）的見證下，Beta Lab Abdulrahman Alolayan博士（左）及科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授（右）簽署合作備忘錄。（科大提供）

科大亦同時與3間本地知名企業簽署合作備忘錄，分別是李錦記集團、南豐生命科技投資及新鴻基公司，他們將探討支持科大剛於4月成立的「紅鳥創新創業基金」，協助科大仍處於早期階段的深科技公司進一步拓展規模，透過企業的大力支持，紅鳥基金將進一步鞏固科大作為孵化初創企業基地的實力，持續培育全球最創新、先進和具創造力的企業。

科大與3間本地知名企業簽署合作備忘錄，分別是李錦記集團、南豐生命科技投資及新鴻基公司，他們將探討支持科大剛於4月成立的「紅鳥創新創業基金」。（科大提供）

科大校長葉玉如教授表示，科大一直致力透過不同舉措推動創新創業，孕育新一代的企業家及開拓者，科大亦正籌備在香港興建創新灣，並在校園增建深科技孵化設施，積極增撥資源，支持校內的初創企業及具知識轉移潛能的研究項目，「獨角獸日」提供另一平台，讓不同持份者聚首一堂，探索合作機會，期望能藉此激發更多創新科技及應用，裨益社會。

活動嘉許首批入選「產學研1+計劃」資助項目的5支科大團隊。（科大提供）

「獨角獸日」設有研究會、投資者分享、介紹與交流環節，讓科大的初創企業與潛在投資者及各界持份者，探索合作機會，並就創業及知識轉移等範疇交流意見，當中普渡機器人（Pudu Robotics ）創辦人兼首席執行官張濤及ChargeSpot香港行政總裁鄭煒燕同是科大校友，在研討會上發表專題演講，分享其成功的創業故事。

另外，活動嘉許首批入選港府推出「產學研1+計劃」資助項目的5支科大團隊，以及34隊入選最新一輪「大學科技初創企業資助計劃」的項目。