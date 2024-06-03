科大「獨角獸日」展逾百間初創公司發明 與兩孵化平台簽合作協議
科技大學再度舉辦「獨角獸日」，除了一系列交流活動之外，更展出逾100間科大成員推動的初創企業及技術，涵蓋電子、人工智能、物料、可持續發展與新能源、生物醫學及健康科技等領域，規模更勝去年，活動吸引超過1,000位嘉賓親臨校園出席，包括6位立法會議員、來自9個駐港總領事館的代表、以及許多商界領袖、政府官員、投資者及持份者。
科大和兩所企業孵化平台簽訂合作協議，包括上海市漕河涇新興技術開發區，在新協議下，科大將於區內興建人工智能教育基地和Co-incubator孵化器，為培訓人才及初創企業提供全面支持，另一合作夥伴為沙特阿拉伯創投公司Beta Lab，該公司專注發展深科技領域，將有助科大初創接觸海外市場的關鍵資源及網絡，以進一步拓展全球業務，是次協議亦標誌著繼科大代表團於4月出訪中東後，再度擴展相關的合作關係。
科大亦同時與3間本地知名企業簽署合作備忘錄，分別是李錦記集團、南豐生命科技投資及新鴻基公司，他們將探討支持科大剛於4月成立的「紅鳥創新創業基金」，協助科大仍處於早期階段的深科技公司進一步拓展規模，透過企業的大力支持，紅鳥基金將進一步鞏固科大作為孵化初創企業基地的實力，持續培育全球最創新、先進和具創造力的企業。
科大校長葉玉如教授表示，科大一直致力透過不同舉措推動創新創業，孕育新一代的企業家及開拓者，科大亦正籌備在香港興建創新灣，並在校園增建深科技孵化設施，積極增撥資源，支持校內的初創企業及具知識轉移潛能的研究項目，「獨角獸日」提供另一平台，讓不同持份者聚首一堂，探索合作機會，期望能藉此激發更多創新科技及應用，裨益社會。
「獨角獸日」設有研究會、投資者分享、介紹與交流環節，讓科大的初創企業與潛在投資者及各界持份者，探索合作機會，並就創業及知識轉移等範疇交流意見，當中普渡機器人（Pudu Robotics ）創辦人兼首席執行官張濤及ChargeSpot香港行政總裁鄭煒燕同是科大校友，在研討會上發表專題演講，分享其成功的創業故事。
另外，活動嘉許首批入選港府推出「產學研1+計劃」資助項目的5支科大團隊，以及34隊入選最新一輪「大學科技初創企業資助計劃」的項目。