大學加學費｜蔡若蓮稱明年起3年內逐步調整　6萬才符收回比率目標

財政司司長陳茂波在今年2月公布的財政預算案提出加八間資助大學學費。教育局局長蔡若蓮表示，大學學費自1996/97學年起未有調整，但20多年間通脹接近4成，令現今學費的收回成本比率與政府釐訂的18%目標有距離，當局正研究在2025至2028年度規劃加學費。



她指以現時成本計算，每名學生要支付6萬元才能達標，她重申加價不會「一步到位」。相比於目前每年42,100元，即要加42.5%，讀畢四年學費共24萬元，較現時共多71,600元。



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本港大學學費27年來未有調整，即自1997年至今未有上調，八大每年劃一為42,100元，修畢四年共168,400元。政府曾擬在教育改革大學轉四年時加學費，但未有落實。現時八大學費按照1991年決定學位課程學費的目標成本收回率為18%而定，惟成本收回率遲遲未達標，2015/16年更跌至15.8%。

今年預算案公布，政府研究提高學費收回成本比率，並計劃分階段加學費，今年年底會有結果。

教育局局長蔡若蓮蔡若蓮接受港台《上任兩周年》系列訪問時表示，加學費是遵守財政紀律的做法。（資料圖片／黃浩謙攝）

蔡若蓮：加費是遵守財政紀律做法 不會「一步到位」

蔡若蓮接受港台《上任兩周年》系列訪問時，交代調整大學學費指。她指八大學費自1996/97學年起未有調整，但20多年間通脹接近4成，令現今學費的收回成本比率與政府釐訂的18%目標有距離。她表示，當局正研究在2025至2028年度規劃加學費，而以現時成本計算，每名學生要支付6萬元才能達標，惟她重申加費不會「一步到位」，又強調加學費是遵守財政紀律的做法。

蔡若蓮又說，希望可提前一年公布加學費，讓社會有時間適應；另一邊廂，院校或可增加獎學金等協助學生，至於學生資助辦事處，則會按日後學費調整，增加學生津貼和貸款。