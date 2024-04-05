大學學費停留27年前水平　蔡若蓮：循序漸進作調整

政府正檢討八間資助大學學費，教育局局長蔡若蓮今早（6日）在立法會教育事務委員會上指，大學學費多年沒有調整，當局要遵守收回成本18%的財政紀律，強調不會急於大幅上調學費，會考慮家長負擔等因素，循序漸進調整。



今年預算案公布後，政府消息人士指本港大學學費27年來未有調整，即自1997年至今未有上調，政府研究提高學費收回成本比率，並計劃分階段加學費，今年年底會有結果。



教育局局長蔡若蓮。（夏家朗攝）

教育局局長蔡若蓮指，本地大學學生學費自1991年至今仍然是42,100元，當局認為應作檢視，遵守當年大家同意應以收回成本百分之18的財政紀律的原則。但當局會考慮家長、家庭的負擔，各方面的因素，不會急於大幅上調學費，會循序漸進。

不過，政府消息人士早前指，當局正檢討27年未有調整的大學學費，預計年底前向行政會議提交建議，最快今年底公布加幅，並於2025/26學年落實。在檢討大學學費時會考慮一籃子因素，包括市民負擔能力和社會情況。

另外，她又表示，政府會透過4個重點策略，配合多項重要措施，建設香港成為國際專上教育樞紐，包括支持本地專上院校擴容提質、促進專上教育多元化、推動香港與內地高等教育協同發展 ，及加強與香港以外地區的交流及合作。

現時各資助專上院校合共有2.3萬名非本地學生，當中約68%是內地生，其餘依次為南韓、印尼、印度、馬來西亞、哈薩克等；至於英國、美國和法國等地，由於高等教育機會較多，由當地來港就讀的學生，較多是研究生。

支援留學生適應本地環境方面，蔡若蓮說，各院校並不缺錢，故政府會在政策上提供更多支援，包括延長非本地生畢業後的留港時間至最長24個月，亦容許提早於就讀期間在本地做兼職或實習，相信有助非本地生融入香港社會。