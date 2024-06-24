中文大學隊奪全港大專生機械人大賽冠軍　8月越南出戰國際比賽

香港科技園公司主辦的「全港大專生機械人大賽2024」周日（23日）舉行，有逾200名來自本港8間大專院校的學生參與，透過操作機械人收割「稻米」奪取分數，由中文大學「長驅植進」隊成功奪冠。今年的比賽特別加強人工智能（AI）元素，令比賽難度大增，機械人之間的協調性和比賽策略至關重要，非常考驗學生對相關技術的應用。



「全港大專生機械人大賽2024」共吸引了逾200名來自本港8間大專院校的學生參與。（科技園公司提供圖片)

比賽以「出類拔穗」（Harvest Day）為主題，取材自越南梯田耕種，參賽隊伍除了需要設計和製作手動及全自動操作機械人外，還需根據規定，利用機器學習模型，加入電腦視覺技術，讓全自動機械人配備「智慧識別」功能，能夠自動偵測賽區上的「稻米」，並完成收割「稻米」的任務，以奪取更高的分數。

經過多場激烈對賽後，來自中文大學「長驅植進」隊成功奪冠，將會代表香港於今年8月出戰在越南廣寧省舉行的「亞太廣播聯盟機械人大賽2024」，爭取在國際舞台上再下一城。歷屆香港代表隊在國際賽事中屢創佳績，分別在 2019 年及 2022 年成功贏出亞太廣播聯盟機械人大賽冠軍，為港爭光。

政府資訊科技總監黃志光及科技園公司智慧數碼服務總監霍露明向優勝隊伍頒發獎項。

「全港大專生機械人大賽2024」，冠軍、亞軍及季軍分別由來自中文大學的「長驅植進」、中文大學的「植搗黃農」和科技大學「征龍」奪得。（科技園公司提供圖片)

黃克強：比賽為創科產業孕育和發掘優秀人才

科技園公司行政總裁黃克強表示，這個比賽每年匯聚跨學科菁英，不單是一個展現實力的平台，也為創科產業孕育和發掘優秀人才。他指今年緊貼AI的發展趨勢，爲參加者提供更具挑戰性的比賽環境，亦期望在學習和實踐過程中體會到科技在實際應用中的強大功能，科技園公司將繼續與本地教育機構及業界緊密合作，培育優秀人才及加強發展創新科技。