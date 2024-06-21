設智能廚房機械人、AI瑜伽教練　賽馬會秀茂坪社區服務中心賣科技

九龍社團聯會賽馬會秀茂坪社區服務中心今（21日）開幕，佔地三千尺，預計服務秀茂坪區約18萬居民。社區服務中心融合智能科技，內有智能廚房、智能健體室及智能舞蹈室等，望讓居民擴展社區網絡及共享科技成果。



九龍社團聯會賽馬會秀茂坪社區服務中心今開幕，內有多個以智能為主題的教室，並提供多元化服務及興趣班，包括芭蕾舞、跆拳道班、兒童爵士舞班及拉丁舞班等。

中心內有智能廚房，並設置三部智能廚房機械人，不但有榨汁功能，亦能製麵包、曲奇及布甸等，居民能自行攜帶食材到中心煮食。

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另外亦設有智能健體室，居民能跟隨大屏幕上的AI瑜伽教練做瑜伽，其餘時間亦會舉行跆拳道班、消脂班、普席上拉班等，提供多元化活動。

除此之外，社區服務中心更設智能舞蹈室，並提供AR體驗，讓居民了解香港地勢。舞蹈室周一至周六亦有不同活動，分別是芭蕾舞班、集體舞班、兒童爵士舞班及拉丁舞等。中心其後亦會開辦航拍機班及攝影班，望能向居民提供多樣化體驗。