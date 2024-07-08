HPSHCC「食品及營養」三大高級文憑　開拓專業出路

經歷過疫情時期後，社會的健康意識倍增，特別在「食」這一方面，不論是健康飲食或是食品衛生，市民均十分重視。為了迎合市場需求，香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院（HPSHCC）開辦「食物科學及食品安全高級文憑」、「營養及食品管理高級文憑」和「食品健康及商業管理學高級文憑」三大課程，針對不同範疇，讓學生選擇自己有興趣的領域專心發展！

攝影：陳葦慈



HPSHCC開辦的「食物科學及食品安全高級文憑」和「營養及食品管理高級文憑」，兩個課程均與食品及營養相關，前者將深度研究食品衛生範疇，後者則致力向健康飲食方面發展。

課程全方位涵蓋行業各範疇

「食物科學及食品安全高級文憑」旨在解決複雜食品系統以及衍生出來的社會問題，課程涵蓋生物學、化學、生物化學和生理學等。儘管內容看似複雜，但書院講師陳景行博士表示所有相關知識都能在日常生活之中應用出來：「學生會在實驗課堂中對市面上不同的即食食品進行微生物含量檢測，親自了解食物的安全和衛生質素的重要。」

書院講師陳景行博士表示「食物科學及食品安全高級文憑」的內容看似複雜，但其實在日常生活中隨處可見。

「食物科學及食品安全高級文憑」為學生提供專業的實驗室，以真實行業用到的儀器進行檢測，如圖中的即時定量聚合酶連鎖反應儀。

至於「營養及食品管理高級文憑」，則以營養學為主，除了運用知識為有需要人士（如素食者和糖尿病病患）設計健康餐單外，學生亦要學習其烹煮方式。此外，書院講師陳泳儀女士直言向社會推廣健康亦是課程重要的一環：「近年香港的人口老化問題越來越嚴重，而慢性疾病亦有年輕化的趨勢，所以我們課程當中亦設有社區健康的科目，讓大家了解如何有效地推廣飲食健康。」

書院講師陳泳儀女士認為學習推廣健康飲食亦是修讀「營養及食品管理高級文憑」重要的一環。

課程除了教授學生設計餐單，學生更要利用不同的方法和煮食用具，親自烹調健康創意料理，例如以3D食物打印機製造特別形狀的食品（左），或利用不同蔬菜製作餃子皮（右）。

針對市場全新需求 融合食品健康與商業管理學

HPSHCC「食品及營養」範疇當中，最為特別的是「食品健康及商業管理學高級文憑」，事關食品健康和商業管理兩個領域看似風馬牛不相及，實際上卻可融會貫通。書院高級講師謝啟榮博士解釋道：「現代膳食不單要顧及營養需求，更注重食品中含有其他功效，如預防疾病和提升健康狀況等，所以消費者對創新健康食品的需求愈來愈大，令相關行業近年應運而生並蓬勃發展。例如是低糖檸檬茶和無酒精啤酒等等，都是因應市場需求而衍生出來的創新食品。」

儘管這個高級文憑不要求學生在中學有修讀科學相關科目的根基，但課程內容既涵蓋食物化學、食品科技與安全管理和營養學等科學知識，亦會教導學生有關商業管理的專門學科。因此，謝啟榮博士直言這亦是這個課程的一大特色：「跨學科的高級文憑在香港並不常見，所以同學在升學時能夠有更多的選擇，就業時亦更為有利！」他認為相關行業面對的挑戰不會停止，所以就讀的同學最重要是有想法，能利用不同的思維在食品健康和商業管理之間穿插，從而得出最合適的創新方案。陳泳儀女士則補充道：「市場上亦有些食品公司要求員工具備營養學及商業管理知識，因為其工作需要跟營養師溝通，同時懂得市場推廣的技巧。」

書院高級講師謝啟榮博士認為「食品健康及商業管理學高級文憑」是香港少數跨學科的高級文憑，學習兩個領域的知識，有利於同學升學和就業。

課程理論與實踐並重 鍛鍊學生「內、外功」

課程講求實用性，有系統地教授學生食品科學的應用，因此書院特設設備完善的食品科學實驗室和食物及營養學實驗室，讓學生可以實踐課堂所學。此外，謝啟榮博士認為思維鍛鍊同樣重要：「我們的課程就像鍛鍊學生的外功和內功，外功當然是指一些學科的硬知識，讓學生能在行業站穩陣腳；內功則是硬知識以外的技能，例如解難能力、批判性思考及團隊合作，能應用在不同範疇，對學生的個人成長十分有用。」陳泳儀女士續表示，「內功」方面亦包括課堂上的小組討論環節，「仿傚大學的上課模式，分享個人想法，增強溝通能力，最終希望幫助同學銜接上大學。」

在課堂以外，課程會安排學生參觀本地或海外膳食公司及食品製造廠，如益力多工場，亦會安排一系列學術及職業講座，嘉賓講者包括本地及海外學者、食品及營養業界的專業人士以及業界代表等等，再加上實習，讓學生做好投身社會的準備。

內容接軌大學本科 升學路徑更清晰

三個課程的內容均以接軌大學本科為目標，所以學生在修畢兩年的高級文憑後，能夠報讀不同大學相關學位的三年級，例如營養科學、食品安全及科技、護理學、應用生物兼生物科技、應用老年學及服務管理等等。至於就業前景方面，近年施政報告均針對性地提出加強香港的食品安全，對於相關人才的需求只升不跌；地區康健中心亦陸續落戶於不同地區，同樣需要有營養學背景的人才負責設計健康餐單和推廣健康的職責。

謝啟榮博士正在介紹一份有關不同區域的健康食肆分佈的學生研究，這份研究正正需要學生展示其科學思維和研究技巧等「內功」。

全方位支援 讓學生無憂地完成課程

三個課程均獲政府的指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）資助，資助額達每年最高港幣39,890元，扣減資助後，「營養及食品管理高級文憑」和「食物科學及食品安全高級文憑」的每年學費為港幣19,110元，而「食品健康及商業管理學高級文憑」的每年學費則為港幣22,410元。此項資助只適用於本地學生。

書院設有學生發展資源中心，為同學提供不同的升學輔導服務，例如舉辦面試技巧工作坊、模擬面試等活動，提升同學們的信心。此外，書院還安排畢業生的升學分享會、IELTS國際英語考試資訊講座、個人升學諮詢服務和升學博覽等，為同學提供最新的升學資訊，作好升學準備。

如有興趣了解相關課程更多，請即瀏覽：

食品健康及商業管理學高級文憑：https://bit.ly/3VKfR93

營養及食品管理高級文憑：https://bit.ly/3yZkenF

食物科學及食品安全高級文憑：https://bit.ly/3RygUX0

（資料及相片由客戶提供）