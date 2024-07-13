中大醫學院研檢測腸道微生物群　助及早診斷自閉症兒童

根據中文大學醫學院最新估算，本港約有2.54%兒童患有自閉症，並有上升的趨勢。中大醫學院進行大規模的自閉症譜系障礙（自閉症）與腸道微生態的研究，分析兩者的腸道微生態差異。研究發現自閉症患者的腸道有四組微生物群出現變化。研究有助及早評定兒童患上自閉症的風險。另外，團隊的另一項先導研究，發現調節腸道微生物群能緩解自閉症兒童的感官敏感和焦慮症狀。研究結果已於頂尖國際期刊《自然—微生物學》發表。



左起：中大醫學院精神科學系助理教授黃永昊、中大醫學院卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮、中大醫學院裘槎醫學科學教授黃秀娟及中大醫學院內科及藥物治療學系研究助理教授蘇奇。（中大醫學院提供圖片）

自閉症的成因普遍認為與遺傳及環境因素相關，但愈來愈多證據顯示腸道微生態和中樞神經系統的通訊路徑（稱為「微生物—腸道—腦軸」）出現障礙，與自閉症的形成有密切關聯。中大於2021至2023年共招募1,627名1至13歲有自閉症和沒有自閉症兒童，透過收集他們的糞便樣本，並收集他們在飲食、藥物或共病的數據分析。最後發現自閉症兒童的腸道中有多種微生物 （包括14 種古菌、51 種細菌、7種真菌、18 種病毒）、27 種微生物基因及12 種代謝通訊路徑出現改變。研究團隊繼而利用機器學習模型，開發出一種嶄新的糞便樣本診斷工具。

檢測腸道微生物群 及早診斷自閉症兒童

中大醫學院內科及藥物治療學系研究助理教授蘇奇表示，今次研究是首次確認多種跨界別的微生物（包括古菌、真菌、病毒)、微生物基因及功能性通訊路徑的改變均與自閉症相關，並證實利用31種腸道微生物組成的工具偵測自閉症，整體的靈敏度及特異度分别高達94%及93%。

蘇奇表示，研究發現自閉症兒童的腸道微生態與一般兒童明顯有差異，並首次確認多種跨界別的微生物、微生物基因及功能性通訊路徑的改變均與自閉症相關。（中大醫學院提供圖片）

中大醫學院裘槎醫學科學教授、香港微生物菌群創新中心總監及新基石研究學者黃秀娟指出，現今診斷自閉症是透過臨床評估，意味症狀較輕微的年幼兒童可能會被遺漏，導致延遲診斷。今次研究是首個證實非入侵性腸道微生物標記可有效診斷及預測自閉症的風險。

黃秀娟（右）表示，研究證實非入侵性腸道微生物標記可有效診斷及預測自閉症的風險，並適用於不同年齡、性別和背景的兒童。（中大醫學院提供圖片）

增強腦部傳遞物質 幫助治療自閉症

另外，中大醫學院亦完成一項先導臨床研究，透過增強自閉症兒童腸道內的γ-胺基丁酸（一種腦部傳遞物質，與自閉症患者感官敏感有密切關聯)治療自閉症。

中大醫學院精神科學系助理教授黃永昊醫生表示，初步結果顯示自閉症兒童服用微生態配方後，可以緩解感官敏感和焦慮症狀15至20%，而且沒有出現不良反應。

黃永昊表示，由團隊研發的自閉症檢測工具提供客觀的臨床資訊，與現有的自閉症評估相輔相承，有助縮短自閉症評估服務的輪候時間。（中大醫學院提供圖片）

中大醫學院卓敏內科及藥物治療學講座教授、中大醫學院腸道微生物群研究中心主任兼香港微生物菌群創新中心聯合總監陳家亮教授認為，調節腸道微生態極具潛力成為一種治療自閉症的新方案，有望幫助父母管理孩子的日常情緒問題。

陳家亮教授表示，調節腸道微生態極具潛力成為一種治療自閉症的新方案，有望幫助父母管理孩子的日常情緒問題。（中大醫學院提供圖片）