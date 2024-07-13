都會大學物理治療課程獲專業認證　畢業後即獲註冊執業資格

為回應本港對醫療行業人才的需求，都會大學於2020年開辦四年制物理治療學榮譽理學士課程，並於今年正式取得輔助醫療業管理局屬下物理治療師管理委員會的專業認證，首屆畢業生即具資格在香港以註冊物理治療師身份執業，同時可向香港物理治療學會申請成為正式會員。課程首屆畢業生均已於各大醫院、診所及非政府機構等完成逾千小時臨床實習，當中逾八成已獲聘用，而獲聘者中約九成投身醫管局，其餘一成加入非政府機構工作。



輔助醫療業管理局成員區達光（左三）、都大校董會主席黃天祥博士工程師（右三）、校長林群聲教授（右二）、護理及健康學院院長黃婉霞教授（左二）、副院長（發展及策略關係）曾偉男教授（右一）、物理治療系主任及副教授莊硯琦博士（左一）為祝捷會主禮。（都會大學提供圖片）

都大於7月12日舉行祝捷會，並邀得輔助醫療業管理局成員區達光先生主禮。都大校董會主席黃天祥致辭時表示，都大作為本港首間應用科學大學，將繼續開辦不同的應用學位課程，為有志投身健康護理行業的人士提供機會。

都大校董會主席黃天祥致辭時表示，感謝輔助醫療業管理局授予課程專業認證，亦有幸得到政府、醫管局和業界夥伴鼎力支持，為學生提供豐富資源和實踐培訓機會。（都會大學提供圖片）

應屆畢業生劉子心表示，自己在中學期間患上脊柱側彎，幸得物理治療師治療下，才令病情穩下來。因此決定投身物理治療行業，藉此幫助他人及回饋社會。四年課程期間，他曾到非政府機構提供講座及上門家訪，向公眾講解物理治療知識。

袁顯林（左）及劉子心（右）認為都大為同學提供大量培訓和實踐機會。（都會大學提供圖片）

另一畢業生袁顯林表示，自小熱愛運動的他，明白物理治療對提升運動員表現及預防傷患非常重要，在都大學習期間，在老師的帶領下，曾協助傷健帆船運動員提供運動恢復服務，包括於國際比賽得獎的選手，同時亦為都大排球隊在出賽及訓練期間提供紓緩服務及治理。