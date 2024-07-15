THEi高科院｜商校合作　培育學生理論與應用俱備　開拓國際網絡

香港高等教育科技學院（THEi高科院）向來以應用科學為本，教學方式旨在引發學生的學習興趣和主動性，讓他們習得終身受用的知識和實務工作經驗。因此，THEi高科院著重理論與實踐並重，專業教學和應用學習兩不誤，在增進學生的知識水平的同時，與業界攜手推行各商校合作項目，培養學生在職場靈活應用所學的知識，倡建創業創新的精神。



知名商業機構支持 教企共融

THEi高科院教學不拘一格，更打破傳統學術教育模式。透過與太平洋酒吧集團合作，免費提供集團旗下的旺角文華商場分店，讓THEi高科院廚藝及管理(榮譽)文學士，以及酒店營運管理(榮譽)文學士的學生以低於市場成本，於鬧市午市時段營運餐廳，在老師的指導下汲取營運餐廳經驗。

餐廳以期間限定模式經營，由學生主理套餐，例如前菜、主菜、特式雞尾酒以及甜品等等。太平洋酒吧集團創辦人Jackie Chan先生相信院校「教企共融」教育模式有效幫助業界解決人手問題，「是次合作可激發學生的企業家精神，加強院校課程實用性，創造更多交流與互動的機會。」至於參與計劃的同學亦喜言：「我們一邊兼顧學業，一邊學習餐飲業的真實管理面貌，孕育出對餐飲業更深厚的熱情與渴慕，引發更大的自主學習動力。」

太平洋酒吧集團創辦人Jackie Chan先生（右二）相信院校「教企共融」教育模式有效幫助業界解決人手問題，並激發學生的企業家精神。

獅子會捐贈130萬港元 培育年青企業家

因應THEi高科院在產學研展開深度工作，逐漸成為學生與商界的重要聯繫單位，國際獅子總會中國港澳三○三區（獅子會）向THEi高科院捐贈130萬港元，設立種子資金及提供業界支援，協助THEi高科院學生和畢業生成立初創企業，推動產品落地且商品化。

獅子會去年向THEi高科院捐贈130萬港元，設立種子資金及提供業界支援。這是該會首次與院校合作的初創培育項目。

為更好地啟廸學生的創業家精神，THEi高科院與獅子會恆常合辦「高科院—獅子會企業創科比賽」，勝出的學生隊伍不但可獲10萬港元的創業資金，更可參加「Innov8初創培育計劃」，由Innov8創業導師提供引導，與行業和市場領袖取經並建立人際網絡。

首屆賽事由「Constance」和「樹木真美」勝出，前者是透過水耕方式種植中草藥，並提煉成天然護膚品，減少重金屬對皮膚的傷害。後者則是利用大數據、人工智能及航拍科技，將樹木風險管理流程數字化，及早洞察樹木倒塌風險以提升林木管理效益。

面向國際 把握跨地域發展機遇

THEi高科院除了專注於本地市場的合作外，亦放眼於全球格局，助學生跳出思維框架，建立跨地域實戰經驗和眼界，塑造職場優勢。其中，THEi高科院時裝設計（榮譽）文學士課程的五位學生與助理教授張玲早前獲邀出席越南胡志明市舉辦的「越南國際服裝、紡織品及紡織技術博覽會2024」參與時裝秀，THEi高科院更成為是次博覽會首個香港單位舉行時裝秀。

參與學生樂見自己作品能夠面向世界，並坦言今次經驗非常難忘，「有助我們睇得更多，行得更遠！一方面能夠涉獵國際紡織及時裝業的多元動態發展，有利規劃未來事業版圖，另外亦為我們建立更大信心，跳出舒適圈，放眼全球，成為環球時裝生力軍！」

THEi高科院時裝設計（榮譽）文學士課程的五位學生與助理教授張玲早前獲邀出席越南胡志明市舉辦的「越南國際服裝、紡織品及紡織技術博覽會2024」參與時裝秀。

THEi 高科院推動應用科學走進生活

THEi 高科院設有多個與業界合作之研究中心，透過不同應用研究項目，推動應用科學走進生活。同時，院校更與超過300個亞太地區專上院校及業界夥伴簽訂合作備忘錄。正邁向應用科學大學之路的THEi 高科院致力並持續為學生提供更多選擇，發展屬於香港獨有的亞洲「應科大」模式：所有學士學位課程均符合香港學術及職業資歷評審局（HKCAAVQ）評審，達資歷架構第五級，而課程設100%實習安排，讓畢業生實力相當且備受業界青睞。

如有興趣了解THEi 高科院更多，請即瀏覽：https://www.thei.edu.hk/tc

（資料及相片由客戶提供）