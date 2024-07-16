研資局批出逾5.6億元研究撥款　涵蓋AI手術機械人治療愛滋病研究

研究資助局公布24/25年度卓越學科領域計劃及主題研究計劃的撥款結果，分別批出2.36億元和3.3億元研究資助，涉及共10個項目，包括糖尿病護理、人工智能驅動手術機械人、老年護理人工智能等。



研資局主席唐偉章表示，本輪獲資助的七個主題研究計劃對香港長遠發展十分重要，而且與生活密切相關，分別是愛滋病病毒控制、肝癌、應對極端風暴潮、無線電力傳輸技術、可持續的供應鏈金融、多感仿真可穿戴裝置，以及社交機器人。

10個研究項目中獲批最多款項的，是由香港大學、中文大學、城市大學和理工大學的研究團隊，研發人工智能驅動的手術機械人，涉及9600萬元。由於現時醫學界使用的手術機械人由外科醫生全程操作，潛在人為失誤難以預料，因此團隊希望開發能夠高度自主完成手術的尖端人工智能手術機械人，並會在多種手術中進行臨床實驗，目標是將研究成果推出市場。

中大劉雲輝教授領導來自港大、城大及理大的跨學科科研團隊開發的「人工智能驅動手術機械人」，會以高度自主的方式操作，減少因醫生操作時發生的人為失誤。（中大供相）

另一項目是港大和中大學者共同研發有效的愛滋病免疫療法。現時愛滋病患者接受抗逆轉病毒藥物治療過程中，飽受耐藥病毒、藥物累積毒等副作用，研究將希望增強感染者的免疫力，在無需藥物的情況下持續有效地抑制病毒，減少藥物帶來的毒副作用或抗藥性。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院微生物學系陳志偉教授與中大共同首席研究員雷頌恩教授將帶領研究團隊，研發無需藥物治療愛滋病的方法。（港大供相）

除了多個醫學相關研究，是次撥款亦資助經濟和科技項目。港大城大團隊將共同研究電磁「防禦盾」，在無線充電期間能封鎖能量和輻射，減低人類受影響，同時又能提高無線充電效能。研究將廣範使用於手提電腦、無人機、電動單車、電動輪椅和移動式機械人等的無線充電工具。