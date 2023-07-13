研資局4.67億資助11項目包括大灣區防災平台　港大科大參與10項目

研究資助局公布2023／24年度卓越學科領域計劃、五年期主題研究計劃的撥款結果，合共11項研究獲批，總涉款為4.67億元。當中卓越學科領域計劃的兩份獲批研究，涉及天線技術及大灣區氣候監測防災平台，後者獲7389萬元更是各研究之冠。是次撥款香港大學及科技大學各參與10個項目，其次是中文大學參與9項、理工大學、城市大學各5項，而浸會大學則參與2項。



研資局2023/24年合共撥款逾4.67億元資助大學研究。（研資局提供）

研資局主席黃玉山表示，今年卓越學科領域計劃兩份研究建議書共獲撥款約1.32億元，主題研究計劃則有9份研究獲批資助，當中6項獲5年期撥款共3.15億元；另3個屬較高風險、但具突破性及高度原創性的項目，獲批一年期共2,000萬元的探索研究撥款，讓研究人員取得初步研究結果。

獲批卓越學科領域計劃撥款的兩項研究，包括「先進天線技術引領智慧未來」及「氣候變化下粵港澳大灣區可持續發展的區域地球系統研究」，前者獲批約5,827萬元，後者則獲約7,390萬元，是今次撥款中最高金額的研究。

大灣區防災平台研究隊伍代表港大教授焦赳赳表示，大灣區面對水環境污染和空氣質量問題，希望透過基礎研究，建立一個可視化數字孿生平台，預測大灣區氣候變化下的環境災害。

黃玉山：獲批研究與生活息息相關

至於主題研究計劃9份獲撥款的研究涉及4大範疇，包括剖析疾病及疾病預防，亦有兩項與氣候環境相關研究，包括熱帶風暴減災系統，研究團隊與天文台合作，計劃未來3-5年內推出系統，對災害下高風險樓宇作出預警，另一個為針對山泥傾瀉的風險管理系統。

另有針對包括AI應用等發展智慧城市的新興研究，並有研究因應香港的國際商業中心地位及金融發展，研究能保障私隱的金融平台及數碼資產的規管等。

黃玉山指有關研究對香港長遠發展具重要性，各項目涵蓋與生活息息相關的研究範疇，深信將可為香港、國家以至世界帶來深遠影響。

他指出研資局本年度主題研究計劃新增『量子技術』及『集成電路』兩個題目，最終各有一份研究建議書獲資助。而上年度獲探索研究撥款的研究團隊，在年內亦取得有關鼻咽癌的重要研究成果，於今年度成功獲得五年期撥款，認為證明研資局新推出的撥款具有成效。