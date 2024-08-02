港大畢業生就業率98.8%　平均月薪逾3.2萬創新高　14.4％加入政府

香港大學今日（2日）公布最新的畢業生就業數據，學士學位畢業生2023年就業率達98.8%，當中14.4％加入政府工作；畢業生的總平均月薪錄得3.4%的增長，平均月薪達3.2萬元，創歷年新高。



香港大學今日公布最新的畢業生就業數據，學士學位畢業生2023年就業率高達98.8%。（梁鵬威攝）

香港大學今日公布最新畢業生就業數據調查，共涵蓋3,578名全日制學士學位畢業生，並收到來自85.7%畢業生的回應。在已就業的畢業生中，97.1%的人在2023年12月底前獲得了首份工作錄用通知，當中大部分目前在香港工作（佔96.8%）。

香港大學今日公布畢業生的總平均月薪錄得3.4%的增長，最高月薪紀錄逾3.1萬元，創歷年最高。（資料圖片）

最多任職工商業領域 繼續深造比例略升

在就業行業分佈方面，工商業仍然是最大的就業領域。與去年相比，社會及個人服務業的就業比例從21.3%增長至23.3%，而加入政府工作的畢業生比例亦從12.5%增至14.4%。選擇繼續深造的畢業生比例略有上升，從22.1%增至22.6%。