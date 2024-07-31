旭日慈善基金捐5000萬予4大學推動推數學研究　林鄭月娥伉儷出席

旭日集團旗下旭日慈善基金向科技大學、中文大學、香港大學及新加坡國立大學捐款合共港幣5,000萬元，襄助各大學於未來五年推動基礎數學的學術研究和人才培訓。近月捲入不同風波的中大校長段崇智及港大校長張翔均有出席儀式，而前特首林鄭月娥及林兆波伉儷也有出席。



港大校長張翔（左一)、中大校長段崇智（左二)、科大校長葉玉如（右二）及新加坡國立大學副校長（行政）鄭文輝，在儀式上接受旭日慈善基金主席楊釗（中）的捐款支票。（科大網站圖片）

旭日集團董事長楊釗：栽培青年數學家

旭日慈善基金主席兼旭日集團董事長楊釗表示，教育是旭日慈善基金重點支持的類別，而純數學是一個專門的研究，被形容為一個嚴謹、抽象和美麗的學科。他期望參與此人才培訓計劃，將為數學家提供一個互動交流的平台，栽培青年數學家，令此基礎學科能薪火相傳，不斷尋求突破。

旭日慈善基金主席兼旭日集團董事長楊釗期望為數學家提供一個互動交流的平台。（科大網站圖片）

科大校長葉玉如：肯定四所大學卓越研究

科大校長葉玉如則代表四所大學致以衷心感謝，她指基礎數學是科技創新的基石，此典禮不僅標誌亞洲在提升基礎數學與培育創科人才發展的一個重要里程碑，也是對四所大學在卓越研究方面的重大肯定。

她又希望可以透過各方共同努力，開拓更多科學前沿，增強香港以至亞洲區域在此一領域的競爭力。

科大校長葉玉如則代表四所大學致以衷心感謝。（科大網站圖片）

每所大學每年招聘兩名博士後研究生

兩項新項目「旭日博士後研究員計劃」和「旭日訪問學人計劃」於協議簽署後正式啟動。前者讓每所大學每年招聘兩名博士後研究生，並支持其畢業後過渡至全職研究或教員職務，同時繼續進行基礎數學的研究工作；後者則資助四所大學邀請內地及境外數學家到校作短期訪問或進行合作，共同攻克世上未解的數學難題。

協議亦鼓勵各所大學每年主辦或合辦至少兩次學術會議，促進本地、內地與國際學者之間的知識交流。

港大校長張翔（左一)、中大校長段崇智（左二)、科大校長葉玉如（右二）及新加坡國立大學副校長（行政）鄭文輝，在捐款儀式上與旭日慈善基金主席楊釗（中）簽署協議。（科大網站圖片）

出席捐贈儀式的嘉賓包括旭日慈善基金主席兼旭日集團董事長楊釗伉儷、前特首林鄭月娥及林兆波伉儷、新加坡駐港總領事王首毅、科大校長葉玉如、中大校長段崇智、港大校長張翔及國大副校長（行政）鄭文輝等。

林兆波本身是數學家，1983年獲得代數拓撲學博士學位，曾任中文大學數學系副教授，2004年為照顧一對兒子，退休移居英國；近年曾在北京首都師範大學教授數學課程。