55個自資學士課程納SSSDP計劃　增應用數據科學、醫療影像學科

教育局公布，25/26學年「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP）將資助8間自資專上院校的55個學士學位課程，合共4916個學額，比上學年多3個課程、多91個學額。新增的課程包括航空服務管理、應用數據科學及醫療影像學。

至於資助金額方面，實驗室為本課程的資助金額，將每年增至81,450元；非實驗室為本課程，則增至46,780元。



25/26學年「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP）將資助8間自資專上院校的55個學士學位課程，合共4916個學額。(資料圖片)

都大繼續囊括最多資助學額 佔近4成

獲納入SSSDP資助計劃的學位課程屬於10個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待。當中有8個應用學位課程於應用學位課程先導計劃下推出，有關課程將獲額外資助。

25/26學年「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP）將資助8間自資專上院校的55個學士學位課程，合共4916個學額。新增的三個課程包括都會大學的航空服務管理榮譽工商管理學士、樹仁大學的應用數據科學榮譽理學士，和東華學院的醫療影像學榮譽理學士。

8間獲資助課程的自資院校中，都會大學一如往年囊括最多學額，有1914個，佔整體近4成。 其次，東華學院佔865個學額，今年一月獲升格的聖方濟各大學，則佔815個。

8間獲資助課程的自資院校中，都會大學一如往年囊括最多學額，佔近4成。（資料圖片）

SSSDP應用學位課程總資助額最高達89,620

下學年的資助金額將按綜合消費物價指數的變動調整。實驗室為本課程的資助金額將由每年79,770元增至81,450元 ；非實驗室為本課程則由每年 45,810元增至46,780元。應用學位課程在計算額外資助後，其總資助額由每年87,770元（實驗室為本課程）及50,810元（非實驗室為本課程）分別增至89,620元及51,880元。

調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生。資助會在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只需支付扣除資助後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。