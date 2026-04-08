SSSDP計劃是甚麼？學費多少？資助額多少？｜附院校及課程搜尋器

JUPAS大學聯招以外，經常聽考生提及報讀SSSDP課程，到底甚麼是SSSDP呢？資助額有多少呢？有甚麼課程提供呢？誰有符資格報讀以及如何報名呢？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊！



SSSDP的意思及目的

何時公布？計劃內容是什麼？

SSSDP的英文全名是 Study Subsidy Scheme for Designated Professions/Sectors，其中文解釋是「指定專業／界別課程資助計劃」，該計劃早於10年前推出，期間經過不斷優化，使其學額及資助範圍都有所增加。目前學士學位課程的資助學額已增加至約每屆4,700個，其中約3,300個為第一年學士學位，超過1,400個為供副學位畢業生升讀的銜接學位，資助範圍亦擴大至資助每屆約2,100名學生修讀選定範疇的指定全日制經本地評審自資副學位課程。

計劃目的

當局希望透過這個計劃達到數個目的，包括善用自資專上教育界別的供應，以增加資助學士學位課程的學額；為有殷切人力資源需求的特定行業培育人才；提供特定的資助以鼓勵自資專上教育界別開辦選定範疇的課程，以及支持自資專上教育界別的健康和可持續發展，以便與大學教育資助委員會資助界別相輔相成，為考生提供多元化的升學機會。

現時有幾多間院校提供SSSDP課程？總共有多少個SSSDP課程？

根據SSSDP官方網頁資料，於2026/27學年，共有12間院校提供共153個SSSDP課程，其中第一年學士學位課程有57個、銜接學位課程有64個、副學位課程有32個，課程涵蓋建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待等10個範疇。

SSSDP課程包括學士及高級文憑程度。（資料圖片）

SSSDP的合資格課程

相關要求

學院提供的課程須符合數項要求才可享資格參與資助計劃，包括是屬於全日制經本地評審自資學士學位課程或本地副學位課程；屬於相關的政策局或部門為培育所需人才，以支援有殷切人力資源需求的特定行業而指定的課程，以及學費須下調以反映所獲的資助。

誰可以修讀SSSDP課程？

DSE要求?

SSSDP課程包括自資學士學位及副學位課程。報讀自資學士學位課程的考生，其最低入學要求是「332A」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，並於公民及社會發展科取得「達標」。選修科則視乎個別院校要求，或會要求學生有一科達到2級水平。

如考生報讀副學位課程，其DSE考試中的五科成績，包括中文及英文的成績必須達到2級或以上。 此外，成功修畢成功修畢應用教育文憑課程／毅進文憑課程; 或持有職業訓練局頒發的基礎課程文憑的本地學生，亦符合報讀資格。

計劃是否涵蓋非本地學生？

資助計劃並不適用於非本地學生。

SSSDP報名方法

第一年學士學位

課程主要通過「大學聯合招生辦法」（JUPAS）分配學額，以確保合資格的學生是按表現為本的制度錄取。自2023/24學年起，參與計劃的院校在聯招收生的同時，亦可錄取非聯招（Non-JUPAS）本地學生，但人數不得超過各指定課程資助學額的20%。

學士銜接學位

由院校直接收生，學生可直接向有關院校申請報讀課程或查詢收生及相關事宜的詳情。

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副學位課程

由院校直接收生來分配資助學額，學生可直接向有關院校申請報讀課程或查詢收生及相關事宜的詳情。此外，應屆DSE考生亦可透過專上課程電子預先報名平台（E-APP）在文憑試放榜前預先報讀大部分透過JUPAS以外途徑錄取學生的全日制經本地評審副學位和學士學位課程。

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SSSDP課程有不少選擇，學生可以按照自己的興趣及能力等因素選科。（資料圖片）

SSSDP學費及資助額（2026/27學年）

學士（實驗室及非實驗室為本）

計劃按兩級制提供單位資助。在2026/27學年，非實驗室為本課程及實驗室為本課程的資助金額分別為$46,780元及$81,450元。資助會在相關課程的正常修業期內發放，參與院校會以實際入讀指定課程的合資格學生人數獲發資助，以減低入讀學生的學費。

於2026/27學年，政府將為修讀SSSDP下已通過相關評審的應用學位課程的全日制學生，額外提供每年$8,000元（實驗室為本課程）及$5,000元（非實驗室為本課程）的資助。換言之，在2026/27學年，每名入讀指定應用學位課程的學生，每年可獲達$89,620元（實驗室爲本）或$51,880元（非實驗室爲本）的資助。

副學位（實驗室及非實驗室為本）

在2026/27學年，非實驗室為本課程及實驗室為本課程的資助金額分別為$23,390元及$40,730元。資助會在相關課程的正常修業期內（即2年）發放，參與院校會以實際入讀指定課程的合資格學生人數獲發資助，以減低入讀學生的學費。

SSSDP的院校列表

根據SSSDP官方網頁資料，參與SSSDP計劃院校有12間，包括港專學校、香港珠海學院、香港專業進修學院、香港樹仁大學、聖方濟各大學、香港都會大學、香港都會大學李嘉誠專業進修學院、香港伍倫貢學院、香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院、香港恒生大學、東華學院，以及職業訓練局 - 香港高等教育科技學院（THEi）。

SSSDP課程列表

根據SSSDP官方網頁資料，於2026/27學年，共有12間院校提供共155個SSSDP課程，其中第一年學士學位課程有57個、銜接學位課程有62個、副學位課程有36個，以下為詳細名單：