SSSDP計劃是甚麼？學費多少？資助額多少？｜附院校及課程搜尋器
JUPAS大學聯招以外，經常聽考生提及報讀SSSDP課程，到底甚麼是SSSDP呢？資助額有多少呢？有甚麼課程提供呢？誰有符資格報讀以及如何報名呢？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊！
SSSDP的意思及目的
何時公布？計劃內容是什麼？
SSSDP的英文全名是 Study Subsidy Scheme for Designated Professions/Sectors，其中文解釋是「指定專業／界別課程資助計劃」，該計劃早於10年前推出，期間經過不斷優化，使其學額及資助範圍都有所增加。目前學士學位課程的資助學額已增加至約每屆4,700個，其中約3,300個為第一年學士學位，超過1,400個為供副學位畢業生升讀的銜接學位，資助範圍亦擴大至資助每屆約2,100名學生修讀選定範疇的指定全日制經本地評審自資副學位課程。
計劃目的
當局希望透過這個計劃達到數個目的，包括善用自資專上教育界別的供應，以增加資助學士學位課程的學額；為有殷切人力資源需求的特定行業培育人才；提供特定的資助以鼓勵自資專上教育界別開辦選定範疇的課程，以及支持自資專上教育界別的健康和可持續發展，以便與大學教育資助委員會資助界別相輔相成，為考生提供多元化的升學機會。
現時有幾多間院校提供SSSDP課程？總共有多少個SSSDP課程？
根據SSSDP官方網頁資料，於2026/27學年，共有12間院校提供共153個SSSDP課程，其中第一年學士學位課程有57個、銜接學位課程有64個、副學位課程有32個，課程涵蓋建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待等10個範疇。
SSSDP的合資格課程
相關要求
學院提供的課程須符合數項要求才可享資格參與資助計劃，包括是屬於全日制經本地評審自資學士學位課程或本地副學位課程；屬於相關的政策局或部門為培育所需人才，以支援有殷切人力資源需求的特定行業而指定的課程，以及學費須下調以反映所獲的資助。
誰可以修讀SSSDP課程？
DSE要求?
SSSDP課程包括自資學士學位及副學位課程。報讀自資學士學位課程的考生，其最低入學要求是「332A」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，並於公民及社會發展科取得「達標」。選修科則視乎個別院校要求，或會要求學生有一科達到2級水平。
如考生報讀副學位課程，其DSE考試中的五科成績，包括中文及英文的成績必須達到2級或以上。 此外，成功修畢成功修畢應用教育文憑課程／毅進文憑課程; 或持有職業訓練局頒發的基礎課程文憑的本地學生，亦符合報讀資格。
計劃是否涵蓋非本地學生？
資助計劃並不適用於非本地學生。
SSSDP報名方法
第一年學士學位
課程主要通過「大學聯合招生辦法」（JUPAS）分配學額，以確保合資格的學生是按表現為本的制度錄取。自2023/24學年起，參與計劃的院校在聯招收生的同時，亦可錄取非聯招（Non-JUPAS）本地學生，但人數不得超過各指定課程資助學額的20%。
學士銜接學位
由院校直接收生，學生可直接向有關院校申請報讀課程或查詢收生及相關事宜的詳情。
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副學位課程
由院校直接收生來分配資助學額，學生可直接向有關院校申請報讀課程或查詢收生及相關事宜的詳情。此外，應屆DSE考生亦可透過專上課程電子預先報名平台（E-APP）在文憑試放榜前預先報讀大部分透過JUPAS以外途徑錄取學生的全日制經本地評審副學位和學士學位課程。
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SSSDP學費及資助額（2026/27學年）
學士（實驗室及非實驗室為本）
計劃按兩級制提供單位資助。在2026/27學年，非實驗室為本課程及實驗室為本課程的資助金額分別為$46,780元及$81,450元。資助會在相關課程的正常修業期內發放，參與院校會以實際入讀指定課程的合資格學生人數獲發資助，以減低入讀學生的學費。
於2026/27學年，政府將為修讀SSSDP下已通過相關評審的應用學位課程的全日制學生，額外提供每年$8,000元（實驗室為本課程）及$5,000元（非實驗室為本課程）的資助。換言之，在2026/27學年，每名入讀指定應用學位課程的學生，每年可獲達$89,620元（實驗室爲本）或$51,880元（非實驗室爲本）的資助。
副學位（實驗室及非實驗室為本）
在2026/27學年，非實驗室為本課程及實驗室為本課程的資助金額分別為$23,390元及$40,730元。資助會在相關課程的正常修業期內（即2年）發放，參與院校會以實際入讀指定課程的合資格學生人數獲發資助，以減低入讀學生的學費。
SSSDP的院校列表
根據SSSDP官方網頁資料，參與SSSDP計劃院校有12間，包括港專學校、香港珠海學院、香港專業進修學院、香港樹仁大學、聖方濟各大學、香港都會大學、香港都會大學李嘉誠專業進修學院、香港伍倫貢學院、香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院、香港恒生大學、東華學院，以及職業訓練局 - 香港高等教育科技學院（THEi）。
SSSDP課程列表
根據SSSDP官方網頁資料，於2026/27學年，共有12間院校提供共155個SSSDP課程，其中第一年學士學位課程有57個、銜接學位課程有62個、副學位課程有36個，以下為詳細名單：
SSSDP計劃是甚麼？
「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）是2014年《施政報告》公布的一項新措施，旨在善用自資專上教育界別的供應，增加資助學士學位課程的學額，為有殷切人力資源需求的特定行業培育人才。
SSSDP計劃下的課程收費多少？
26/27學年起實驗室為本及非實驗室為本的學士學位課程的資助金額分別是81,450元及46,780元。至於每名入讀指定應用學位課程的學生，每年可獲達87,770元（實驗室爲本）或50,810元（非實驗室爲本）的資助。
副學位課程方面，實驗室為本及非實驗室為本的副學位課程的資助金額分別增至40,730元及23,390元。