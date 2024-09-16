科大委任鄺家陞工程師為副校長　曾任發展局策略及管控處處長

科技大學於今日（16日）宣布委任鄺家陞工程師為首任副校長（發展），任期將由9月26日起生效。科大指，鄺家陞將負責為學校開拓發展機遇、制訂策略、實踐願景和策略性發展方針。另外，亦會致力提升校園管理和發展，實現碳中和目標。



另外，東華學院亦於今日宣布委任劉慶強博士為副校長（行政及拓展），任期即日生效，為期5年。



鄺家陞工程師曾服務政府37年 有豐富行政及工程經驗

鄺家陞工程師獲科技大學任命為首任副校長（發展）。（科技大學提供）

科大表示，鄺家陞曾服務政府37年，出任發展局轄下項目策略及管控處的首任處長，負責監督基本工程計劃，確保公共工程項目能按時交付並具成本效益。他亦負責制訂策略，以強化基本工程項目以至整個建造業的管治架構，提升整體行業表現。另外，科大指是次任命通過大學全球招聘程序。

鄺工程師於1987年獲香港大學頒發土木與結構工程理學士學位，其後獲得4個碩士學位，包括環境管理學、水利工程、仲裁及爭議解決學及法學（商業法）碩士。他亦為英國土木工程師學會和香港工程師學會的會員。今年七月，他獲香港特區政府頒授銅紫荊星章。

劉慶強博士出任高教界高級行政人員多年

劉慶強博士獲東華學院委任為副校長（行政及拓展）。（東華學院提供）

東華學院於介紹劉慶強博士時提到，劉博士曾出任高等教育界多個高級行政職位，有豐富學術行政及教育管理經驗。他曾擔任香港職業訓練局（VTC）助理執行幹事及工程學科副學術總監、香港專業教育學院（屯門）院長及青年學院（葵涌及薄扶林）院長。他亦曾是香港公開大學科技學院科學學部主管，籌辦檢測及認證學士及碩士學位課程，並設立有關課程所需的教學設施。他是2016年度的電機暨電子工程師學會（香港分會）主席，現為香港檢測和認證局人力發展小組成員及課程發展議會科技教育委員會委員。

劉博士是英國紐卡素理工學院電機暨電子工程學士，亦取得香港理工學院電子工程哲學碩士及香港大學電機暨電子工程哲學博士學位。