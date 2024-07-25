科大獲上海醫學創新發展基金會捐贈　支持培養內地腦健康領域人才

隨着人口老化問題嚴重，醫療體系急需臨床科學家及生物科技人才。科技大學日前獲上海醫學創新發展基金會捐贈，支持科大與內地醫院合作開展「內地創新醫學人才培養計劃」，培養腦健康領域人才，捐贈儀式於基金會在北京主辦的2024腦健康大會上舉行。中科院院士兼科大校長葉玉如表示，科大將培育出更多創新醫學人才，支持香港成為醫療創新樞紐。



科技大學獲上海醫學創新發展基金會捐贈。中科院院士兼科大校長葉玉如（右九）日前代表科大出席於北京舉行的捐贈儀式。（科技大學提供圖片）

30位臨床醫生到科大接受科研培訓 培養腦健康領域人才

科大為應對付未來對醫學人才的需求，推出「內地創新醫學人才培養計劃」，並與首都醫科大學附屬北京天壇醫院（北京天壇醫院）簽訂協議，合作培育研究及臨床能力兼具的醫學人才。大學正積極與不同內地醫院洽談合作加入計劃，讓更多臨床醫生能學習先進的科研技術，成為未來的醫學領袖。基金會將提供資金資助包括來自北京天壇醫院在內的30位腦健康領域臨床醫生到科大接受科研培訓，大學會為每位參與培養計劃的臨床醫生，配對至少一名科研導師和必要的實驗設施，讓他們能充分利用大學資源，參與不同的科研課題，以培養腦健康領域人才。

葉玉如表示，科大憑藉自身的科研實力，有決心培育更多研究與臨床治療能力兼備的創新醫學人才，並期望通過前沿科技與臨床醫學，支持香港發展成為醫療創新樞紐，為中國未來醫學發展注入動力。

葉玉如校長在2024腦健康大會主論壇上發表主旨報告。（科技大學提供圖片）

有份出席捐贈儀式的基金會執行理事長王波表示，腦健康是基金會成立以來一直關注和支持的領域，他認為今次的合作對腦健康領域的創新發展有着積極的影響力。