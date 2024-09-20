浸會大學藝術科技孵化中心開幕　設球型屏幕影院4K激光投影系統

香港浸會大學「CHRYSALIS藝術科技孵化中心」昨天（9月19日）正式揭幕，當中設有一個可播放4K激光投影系統的球型屏幕影院，為觀眾帶來高度沉浸式的體驗。



「穹幕影院」設有直徑四米的半球型屏幕和先進的4K激光投影系統，為觀眾提供高度沉浸式的體驗。（圖片由浸大提供）

高速打印製作工業水平級3D產品

穹幕影院設有一個直徑四米的半球型屏幕，並配備先進的4K激光投影系統，為觀眾帶來不同體驗。此外，《CHRYSALIS》還有電子機械工作間、錄音混音工作室及音樂創新實驗室、物料探索閣、多用途空間及共享工作空間。當中的電子機械工作間，配備先進的3D打印、掃描和觸感式設備，可進行3D建模、設計、製作，以及利用高速打印製作達工業水平級的高質素3D產品。

「電子機械工作間」配備最先進的3D打印、掃描和觸感式設備，可進行3D建模、設計、製作，以及利用高速打印製作工業水平級的高質素3D產品。（圖片由浸大提供）

至於錄音、混音工作室及音樂創新實驗室，預計今年稍後啟用，工作室配備尖端電子音樂設備，可支援電影和音樂界的藝術家和專業人士，以及推動音樂結合人工智能的發展。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄於擔任主禮嘉賓後致辭表示：「在數碼時代，科技已成為藝術創作與創新的其中一個重要手段，我們同時需要科技知識和藝術科技人才，以持續推動藝術和文化發展。」

嶄新藝術科技設施與香港芭蕾舞團合作

浸大視覺化研究中心將與國際知名英國編舞家及香港芭蕾舞團合作，創作一項名為《On the Other Earth》的後電影編舞裝置香港芭蕾舞團合作，作品將結合舞蹈表演、編舞、數碼影像、多模態感測、人工智能、觀眾互動和空間音效，帶來奇幻的21世紀新體驗。